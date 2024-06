Performen Knossi und Max Kruse bald zusammen am Ballermann?

Mit Partyschlager-Songs wie "Trinken Ist Auch Ein Sport" steht Jens Knossalla aka. Knossi (37) regelmäßig auf der Ballermann-Bühne. Wird ihn bald auch der Fußball-Star Max Kruse (36) begleiten? Vor wenigen Tagen kündigten der Sportler und der Streamer ihren bald erscheinenden Fußball-Track "Stand Up For The Champions" an. Im Interview mit Bild macht Knossi nun eine weitere große Ankündigung. "Bei einem der nächsten Auftritte auf Malle im Megapark ist Max Kruse dabei, selbstverständlich", garantiert der Entertainer und fügt vielversprechend hinzu: "Alle werden uns beide zu sehen bekommen, na klar!"

Knossi und Max wollen nun offenbar als musikalisches Duo durchstarten. Doch wie kam es eigentlich zu dem gemeinsamen Song? Beide sind Teil der Baller League, einer Hallenfußball-Liga, die Lukas Podolski (39) und Mats Hummels (35) zusammen mit anderen Promis gründeten. Während einer der zahlreichen gemeinsamen Spiele sei den Kickern die Idee gekommen. "Ich glaube, ich hatte dann die Idee, einen Fußball-Song zu machen. Wir waren beide sofort Feuer und Flamme", erinnert sich der 7 vs. Wild-Star im Gespräch mit dem Boulevardmagazin.

Die leidenschaftlichen Musiker scheinen komplett hinter ihrem neuen Projekt zu stehen. Jetzt muss das Duo nur noch die Fans von ihrem neuen EM-Lied begeistern. Doch auch da sieht Knossi offenbar kein Problem. Gegenüber der Zeitung verrät der YouTuber: "Ich habe den Song letzte Woche das erste Mal im Megapark performt, ganz spontan." Und hat es den Fans gefallen? "Der Song ging ab und alle gingen ultimativ steil. Die Leute waren sofort da und haben sofort mitgesungen. Das war krass", schwärmt der stolze Sänger.

Anzeige Anzeige

Getty Images Knossi, "Let's Dance" 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Max Kruse im Februar 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr gern Knossi und Max zusammen auf der Bühne sehen? Ja! Ich freue mich schon so auf den Song! Ich bin da noch skeptisch. Max ist ja eigentlich Fußball-Star... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de