Für die EM: Max Kruse bringt einen eigenen Song heraus!

Max Kruse (36) hat schon vieles ausprobiert – jetzt wird der Fußballstar zum Sänger! Gemeinsam mit dem Influencer Knossi (37), dem DJ-Duo Pazoo und der britischen Popband Right Said Fred veröffentlicht er passend zum Start der Heim-EM am kommenden Freitag eine Techno-Version des Songs "Stand Up For The Champions" heraus, wie Max in seiner Instagram-Story veröffentlicht. "Perfekt zur EM. Es kann nichts mehr schiefgehen, Deutschland wird Europameister. Stand up, for the Champions", freut sich der Ehemann von Dilara Kruse. Die ursprüngliche Edition stammt aus dem Jahr 2002 und ist bis heute einer der am häufigsten gespielten Songs bei Fußballveranstaltungen.

Die Kommentare der Fans spalten sich unter einem Video, in dem man einen Songausschnitt hören kann, welches das DJ-Duo Pazoo auf TikTok geteilt hat. Max, Pazoo und Knossi tanzen zusammen zum Song und feiern ihn total. Manche Fans können es garnicht mehr bis Freitag abwarten und kommentieren: "Max Kruse? Fußballspieler Max Kruse? Wie geil ist das denn? Schon seinetwegen würde ich den Song kaufen. Großartig" oder wie ein weiterer Follower fordert: "Wir brauchen den Song sofort!" Doch es gibt auch deutlich Gegenwind, wie ein User stichelt: "Muss ich unbedingt auf lautlos hören."

Und wenn es mit der Musik nicht klappen sollte, hat Max sicherlich noch genügend andere Standbeine – unter anderem das Pokern. Aktuell ist der ehemalige Nationalspieler zum Pokern in Las Vegas und hat ein begrenztes Budget von 100.000 Euro von seiner Ehefrau Dilara bekommen. In Sachen Geld hatte Max aber auch schon mal ziemlich Pech – vor rund acht Jahren verlor er 75.000 Euro auf einer Rücksitzbank im Taxi, wie er in seinem Podcast "Flatterball" ausplauderte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Max Kruse und Knossi bei der Baller League, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / max.kruse10 Max und Dilara Kruse im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Songausschnitt von Max Kruse? Ich glaube, das wird ein mega Lied! Der Song gefällt mir gar nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de