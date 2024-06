Prinz Harry erleichtert über Trooping-the-Colour-Abwesenheit

An diesem Wochenende findet in Großbritannien ein ganz besonderes Ereignis statt: Bei der Veranstaltung Trooping the Colour wird traditionell der Geburtstag des britischen Monarchen mit einer Parade gefeiert. Zu dieser sollen Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) nicht eingeladen sein – wirklich traurig sind sie darüber aber wohl nicht. Das vermutete die Adelsexpertin Tessa Dunlop bereits im letzten Jahr, als die Sussexes schon an der ersten Geburtstagsparade von König Charles III. (75) nicht teilnahmen. Damals erklärte sie gegenüber Mirror: "Prinz Harry wird nicht zum ersten Trooping the Colour des Königs kommen, bei dem der britische Monarch zum ersten Mal seit 1986 den Salut zu Pferde entgegennehmen wird."

Ihrer Meinung nach hätte der royale Rotschopf dort aber auch nichts zu suchen gehabt: "Trooping the Colour ist ein Job für unsere arbeitenden Royals. Das Schlüsselwort dabei ist 'Job'." Ihrer Anwesenheit an dem großen Event trauern sie aber wohl eher nicht hinterher, war sie sich sicher: "Wir wissen jetzt, dass es ihn geärgert hat, hinter Prinz William (41) die zweite Geige zu spielen, und ich vermute, dass er auch erleichtert ist, dass er dank seiner neuen zivilen Identität nicht für einen weiteren zeremoniellen Boxenstopp den Atlantik überqueren muss." Ihrer Meinung nach habe der jüngste Sohn von Prinzessin Diana (✝36) mittlerweile andere Prioritäten. "Harry ist ein anderer Mensch, er hat sich für Amerika und die Freiheit von einer Institution entschieden, statt für die britische Königsfamilie und ihre einzigartige Version von Pflicht", betonte Tessa damals.

Der Publizist Michael Levine ist sich sicher, dass die fehlende Einladung ein klares Zeichen des britischen Königshauses sei, wie er kürzlich im Interview mit dem Magazin erklärte: "Der fortgesetzte Ausschluss von Meghan und Harry vom Trooping the Colour spiegelt die anhaltende Entfremdung zwischen ihnen und dem Kern der britischen Monarchie auf ergreifende Weise wider." Ihre Abwesenheit unterstreiche die tiefe Kluft, die zwischen den Wahl-Amerikanern und Harrys Familie herrscht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Royals beim "Trooping the Colour" 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Harry ist wirklich froh über die fehlende Einladung? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nein, das glaube ich nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de