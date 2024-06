Ausverkaufte Tour vorbei: Apache 207 teilt emotionale Worte

Apache 207 (26) ist dankbar! Der Rapper beendete zuletzt seine Arenatour. In zahlreichen Städten spielte der Musiker ausverkaufte Konzerte und begeisterte die Fans mit der Show. Nun meldet sich der "Beifahrersitz"-Interpret via Instagram bei seinen Followern – und zwar ganz emotional. "Mir geht es gut, fast schon perfekt", erklärt er und fügt hinzu: "Die vergangenen Wochen waren so intensiv, diese Tour war so intensiv, dass es unbillig wäre, sie in drei bis vier Sätzen zusammenzufassen."

Volkan Yaman, wie Apache bürgerlich heißt, erklärt: "Ich habe jedes Konzert geliebt, als wäre es mein erstes, ich vermisse jedes Konzert, als wäre es mein letztes." Es sei eine riesige Ehre für ihn, dass diese Tour seinen Namen getragen habe und ein absolutes Privileg, schildert er und bedankt sich außerdem bei seiner Crew. "Danke an alle, danke für alles, danke für immer!", beendet er seine Worte.

Auf seiner Megatour wurde Apache unter anderem von seiner Kollegin Ayliva (26) unterstützt. Gemeinsam performten die zwei ihren Hit "Wunder". Der Song war nach seiner Veröffentlichung durch die Decke gegangen und hatte unter anderem einen Rekord gebrochen: Mit 11,8 Millionen Streams war der Track der bislang erfolgreichste in der Kategorie Deutschrap auf der Streamingplattform Spotify.

Apache 207, Rapper

Apache 207 und Ayliva

