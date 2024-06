Experte sicher: Prinz Harry wird alte Freunde bald vermissen

Als Prinz Harry (39) für Herzogin Meghan (42) im Jahr 2020 seine Heimat verließ, hatte er sich nicht nur von seiner Familie verabschieden müssen. Auch seine Freunde hatte er damals zurückgelassen – und das anscheinend rigoros. Selbst für die Hochzeit seines langjährigen engen Kumpels, Hugh Grosvenor (33), kehrte er nicht in die Heimat zurück. Adelsexperte Richard Eden äußert sich nun gegenüber Daily Mail. "Egal, wie viele neue protzige Freunde Harry in Kalifornien macht, es wird die Zeit kommen, in der er es bereuen wird, den Kontakt zu seinen alten Freunden verloren zu haben", ist sich der königliche Korrespondent sicher.

Laut dem Kenner scheint es, als hätte Harry sich zwischen seiner Partnerin und seinen Freunden entscheiden müssen. "Als Prinz Harry 2017 begann, seine neue Freundin Meghan Markle seinen engsten Freunden vorzustellen, waren nicht alle von der amerikanischen Schauspielerin angetan", meint der Experte. Sie soll einfach nicht in die Runde gepasst haben. Harrys Freunde sind sportbegeistert und haben einen anderen Sinn für Humor als die Herzogin. Meghan vertritt außerdem eine spezielle politische Ansicht und lebt eine ganz andere Kultur als Harrys Landsleute. Und genau das soll Harry in Amerika fehlen.

Seine alten Freundschaften wieder aufleben zu lassen, wäre ein weiterer Grund für den Ex-Royal, nach Hause zurückzukehren. Immerhin kursieren schon länger Gerüchte, dass der Brite eine permanente Bleibe in England sucht. "Je mehr Zeit verstreicht, desto mehr vermisst Harry einige Aspekte seines alten Lebens in Großbritannien. [...] Er ist entschlossen, sein eigenes dauerhaftes Zuhause im Vereinigten Königreich zu finden", meinte Palast-Spezialist Tom Quinn gegenüber Mirror vor wenigen Tagen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Event der Invictus Games in Düsseldorf

Getty Images König Charles, Prinz William und Prinz Harry 2017 in Vimy, Frankreich

