Trooping the Colour: König Charles genießt Geburtstagsparade

Trooping the Colour ist in vollem Gange – und König Charles genießt die Parade zu Ehren seines Geburtstags in vollen Zügen! In einer geschlossenen Kutsche rollt König Charles III. (75) zunächst vom Buckingham Palace zum Paradeplatz. Das Oberhaupt der britischen Königsfamilie trägt dabei seine traditionelle rote Uniform. Neben ihm winkt Königin Camilla (76) in einem hellen Kleid den Zuschauern der Parade zu. Der an Krebs erkrankte König wirkt ernst, aber dennoch bei guter Laune. Er salutiert stolz den verschiedenen Truppen und winkt den Royal-Fans zu. Am Paradeplatz angekommen, nehmen der König und seine Gemahlin auf einem Podest Platz. Von dort beobachten sie den Marsch der Truppen.

Eigentlich reitet der regierende Monarch vom Buckingham Palace zum Paradeplatz auf einem Pferd mit, allerdings musste König Charles sich dieses Jahr für eine Kutsche entscheiden. Aufgrund seiner Krebserkrankung war ihm der lange Ritt nicht möglich gewesen. Auch Kate ist heute mit dabei – und zeigt sich damit zum ersten Mal in der Öffentlichkeit, seit sie ihre eigene Krebserkrankung bekannt gegeben hatte.

Charles’ jüngster Sohn Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) nehmen allerdings, wie auch im vergangenen Jahr, nicht an der Veranstaltung teil. Der Publizist Michael Levine sieht in der fehlenden Einladung für die Sussexes ein eindeutiges Zeichen des britischen Königshauses, wie er kürzlich gegenüber Mirror erklärte: "Der fortgesetzte Ausschluss von Meghan und Harry vom Trooping the Colour spiegelt die anhaltende Entfremdung zwischen ihnen und dem Kern der britischen Monarchie auf ergreifende Weise wider." Die Abwesenheit der Wahl-Amerikaner unterstreiche die tiefe Kluft, die zwischen Harry und seiner Familie herrsche, seit er wiederholt gegen die britischen Royals geschossen hatte.

Getty Images König Charles und Königin Camilla bei Trooping the Colour 2024

Getty Images Prinzessin Kate

