Ist das der Grund für Prinz Harrys Sticheleien gegen Royals?

Ist das etwa der Grund für Prinz Harrys (39) Spitzen gegen seine Familie? 2020 kehrte der royale Rotschopf der britischen Monarchie den Rücken und hängte seine königlichen Pflichten an den Nagel. In darauffolgenden Interviews, Dokumentationen und seinen Memoiren packte er über die Königsfamilie aus und machte insbesondere seinem Bruder Prinz William (41) und seinem Vater König Charles III. (75) große Vorwürfe. Der Adelsexperte Tom Quinn meint zu wissen, warum Harry immer wieder öffentliche Anschuldigungen erhebt. "In all den Jahren, in denen Harry sich über die Behandlung durch seine Familie beschwert hat, hatte er nur ein Ziel – eine Entschuldigung zu bekommen und zu sehen, wie sein Vater und sein Bruder es wiedergutmachen", erklärt er im Interview mit Mirror. Demnach scheint es so, als wäre in Harrys Augen eine Entschuldigung von Charles und William der einzige Weg, die öffentliche Fehde zu beenden.

Dass der Herzog von Sussex dabei den öffentlichen Weg wählt, statt die Reibereien hinter verschlossenen Türen zu klären, habe einen speziellen Grund: "Harry kann einfach nicht begreifen, dass es etwas bringt, sich privat zu beschweren." Daher trage er den Streit vor aller Augen aus, in der Hoffnung, dass sich etwas ändert. Doch das bringt für Harry wohl weitere Nachteile. "Sich öffentlich zu beschweren, macht die Dinge aber nur noch schlimmer und in Harrys Fall bedeutet das, dass immer mehr Verbindungen zu seiner Vergangenheit gekappt werden", erklärt Tom weiter im Interview.

Kaum verwunderlich also, dass Charles alles andere als zufrieden mit Harrys Methode ist: Wie Tom ebenfalls gegenüber dem Medium preisgab, soll der Monarch die Nase von den Enthüllungen seines jüngsten Sohnes gestrichen voll haben: "Harry wurde von seinem Vater direkt aufgefordert, nichts mehr über die Familie oder seinen Bruder zu schreiben oder öffentlich zu sagen, was Ärger verursachen könnte." Sollte sich der jüngste Sohn von Prinzessin Diana (✝36) nicht daran halten, werde er wohl zukünftig Konsequenzen zu spüren bekommen.

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Getty Images König Charles, Juni 2024

