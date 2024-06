Trennen sich Vivien und Mou im "Temptation Island"-Finale?

Die Teilnahme bei Temptation Island kann riskant sein. Auch Mou und Vivien sind in der aktuellen Staffel schon an ihre Grenzen gekommen. Beim finalen Lagerfeuer entscheidet sich, ob die beiden das Experiment erfolgreich hinter sich bringen. Von Anfang an sorgte die Verführerin Nastasia für Probleme, da sie behauptete, mit dem Casanova vor der Show eine Affäre gehabt zu haben. Im Finale gibt der 24-Jährige vor seiner Freundin zu: "Ich war bei ihr und wir hatten miteinander Sex." Diese Beichte trifft seine Partnerin sehr. "Ich bin schockiert, verletzt und traurig. Ich bin enttäuscht", schildert sie. Dennoch entscheidet sie sich, Mou noch eine Chance zu geben und die Beziehung nicht in der TV-Show zu beenden.

Moderatorin Lola Weippert (28) darf deshalb verkünden, dass das Paar aus Göttingen "Temptation Island" bestanden hat. Vivien ergänzt danach: "Mehr oder weniger." Sie brauche etwas Zeit, um über die Beziehung nachzudenken. "Gerade, weil ich dachte, das ist der Mann, mit dem ich irgendwann Kinder kriege", erklärt die 24-Jährige. Neben Nastasia verstand sich Mou mit einer weiteren Verführerin blendend. Seine Freundin bekommt beim Lagerfeuer Szenen gezeigt, in denen ihr Liebster mit Sandra kuschelt. "Es ist ja okay, wenn du eine Bezugsperson hast. Aber findest du es okay, mit einer einzuschlafen?", konfrontiert Vivien ihren Freund deshalb.

Auch für die anderen Paare war die Show nicht leicht. Besonders kriselte es zwischen Nasrin und Josh. Allerdings überstand auch dieses Liebespaar die Challenge. Obwohl der Make Love, Fake Love-Teilnehmer viele Flirts mit den Verführerinnen hatte, trennte sich die Münchnerin nicht von ihrem Freund. "Wenn du mir zu 1000 Prozent zeigst, dass das, was hier passiert ist, dein größter Ausrutscher in deinem ganzen Leben war und es nie wieder vorkommt, dann gebe ich dir die Chance, dass du um unsere Beziehung kämpfen kannst", bot sie dem Gastronomen an.

Instagram / vivienevelinda Vivien Tzouvaras, "Temptation Island"-Kandidatin

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Nasrin und Josh, "Temptation Island"-Couple

