So hot genießt Shawn Mendes seinen Urlaub in Puerto Rico!

Shawn Mendes (25) sorgt mit seinem neuesten Netz-Beitrag für Schnappatmung bei den Fans. Der Sänger gönnt sich aktuell eine Auszeit in Puerto Rico. Via Instagram teilt er nun dieses heiße Oben-ohne-Foto. Die Fans zeigen sich von dem Schnappschuss begeistert. "Verdammt, was für ein Mann! Ich liebe dich", kommentiert beispielsweise ein begeisterter Follower. "Oh mein Gott, du siehst so heiß aus", findet auch ein anderer User.

Der Kanadier scheint aktuell noch die Ruhe vor dem Sturm zu genießen. Im März kündigte Shawn an, dass er bald wieder musikalisch durchstarten möchte. "Es ist wirklich lange her, dass ich das letzte Mal live aufgetreten bin und ich bin so aufgeregt, dass ich am 22. September als Headliner bei Rock in Rio auftreten werde!", verriet er im Netz. Das ist jedoch noch nicht alles. "Ich habe auch an einem neuen Album gearbeitet und ich kann es kaum abwarten, diese neuen Lieder live für euch zu spielen. Wir sehen uns dort! Ich liebe euch!", fuhr der "Treat You Better"-Sänger fort.

Im Sommer 2022 hatte Shawn überraschend seine geplante Welttournee abgesagt, um sich seinen mentalen Problemen zu widmen. "Nachdem ich mehr mit meinem Team gesprochen und mit einer unglaublichen Gruppe von Gesundheitsexperten zusammengearbeitet habe, ist es klarer geworden, dass ich mir die Zeit nehmen muss, die ich mir persönlich nie genommen habe, um mich zu erden und gestärkt zurückzukommen", erklärte er damals in einem Instagram-Post. Seitdem gönnt sich der Musiker eine Auszeit vom Showbusiness.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch das Foto von Shawn? Sehr gut! Er sieht unglaublich sexy aus. Na ja, mich haut das Bild jetzt nicht so um. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de