So süß gratuliert Courteney Cox Tochter Coco zum Geburtstag!

Courteney Cox' (60) Tochter Coco Arquette ist 20 Jahre alt geworden! Das nimmt die stolze Mama zum Anlass, ihr auf Instagram ein paar rührende Worte zu widmen. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine wunderschöne, süße, freundliche, sensible und kreative Coco", schwärmt sie und fügt hinzu: "Du bringst mich immer wieder zum Lachen. Ich liebe dich so sehr!" Dazu teilt die Schauspielerin einige Fotos aus der gemeinsamen Zeit mit ihrer Tochter. Unter anderem posiert das Mama-Tochter-Duo am Strand. Aber auch einige Schnappschüsse von Coco als Kind am Strand und als Teenie bei einem Spa-Day mit Gurkenscheiben auf den Augen sind darunter.

Wie besonders die Verbindung von Courteney zu ihrer Tochter ist, bewies der Scream-Star einmal mehr im Februar 2023. Damals wurde Courteney mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt und schloss ihre Tochter in ihre Rede mit ein: "Ich möchte, dass du weißt, dass du dein eigenes, einzigartiges Licht ausstrahlst, und ich liebe dich so sehr, und ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz darauf, deine Mutter zu sein." Nach der Zeremonie erklärte sie, wie wichtig es ihr gewesen sei, dass ihre Tochter bei der Auszeichnung anwesend war. "Es bedeutete mir sehr viel, auf meine wunderschöne Tochter herabzublicken und sie zu sehen. Es fühlt sich so gut an, dass sie hier ist und dass wir ein gemeinsames Foto mit dem Stern haben. Ich weiß nicht, wann sich das wiederholen wird", soll sie laut Us Weekly gesagt haben.

Allerdings war das Verhältnis der beiden wohl nicht immer so gut. Im Podcast "Minnie Questions" plauderte die Friends-Darstellerin aus dem Nähkästchen und gab zu, dass sie mit ihrem früheren Erziehungsstil nicht ganz zufrieden ist: "Ich wollte mich nicht einmischen, obwohl ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Aber ich wusste, dass sie sonst wütend auf mich wird." Coco sei damals davon überzeugt gewesen, dass ihre Mutter nicht verstehe, was sie durchmache. Daher habe sie darauf bestanden, ihren eigenen Weg zu gehen. Mittlerweile wünscht sich Courteney allerdings, dass sie ihrem Sprössling damals mehr Grenzen gesetzt hätte, statt sie gewähren zu lassen.

Instagram / courteneycoxofficial Coco Arquette, Tochter von David Arquette und Courteney Cox

Getty Images Coco Arquette und Courteney Cox, Februar 2023

