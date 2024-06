Enkelin ist da: Carsten Maschmeyer ist wieder Opa geworden!

So schnell kann es gehen: Carsten Maschmeyer (65) begrüßte Anfang Mai dieses Jahres sein zweites Enkelkind. Die Kleine ist die erste Tochter seines Sohnes Marcel und heißt Malia mit Namen. Gegenüber Bild verriet der Businessmann, dass der Name "die Königin" und "Die, die geliebt wird" bedeutet. Der Name sei mit Bedacht ausgewählt worden, da Marcels Frau Marie heißt und so nun alle drei Namen mit denselben zwei Buchstaben anfangen. Carsten, der selbst mehrfacher Papa ist, meinte gegenüber der Zeitschrift freudig: "Für Marie und Marcel freue ich mich sehr. Dass ich nun Doppel-Opa bin, ist ein ganz wunderbares Gefühl."

Bereits im Januar gab die kleine Familie bekannt, dass Carstens ältester Sohn zum ersten Mal Papa werden würde. Auch damals öffnete sich der "Höhle der Löwen"-Star gegenüber dem Magazin: "Marcel und Marie werden fantastische Eltern sein. Am meisten freue ich mich auf gemeinsame Momente mit meiner nun noch größeren Familie und unvergessliche Erinnerungen." Schon da hatten alle Familienmitglieder gemunkelt, dass der Neuankömmling ein Mädchen wird. Recht sollten sie behalten, womit die kleine Tochter von Carstens jüngerem Sohn Maurice eine kleine Cousine bekommen hat.

Dass Businessmann Carsten so ein großer Familienmensch ist, ist etwas überraschend. Denn obwohl er in seiner Show knallhart sein kann, zeigt er sich auch gerne von seiner weichen Seite. Wie zum Beispiel zum Geburtstag seiner Ehefrau Veronica Ferres (59). Zum Anlass ihres Ehrentages teilte er ein Video auf Instagram und schrieb rührende Worte dazu: "Liebe Veronica, heute hat der wundervollste Mensch, die großartigste Mutter und die beste Partnerin, die ich mir nur vorstellen kann, Geburtstag. [...] Für immer. Dein Carsten."

Anzeige Anzeige

Instagram / veronicaferres Carsten Maschmeyer, Marie und Marcel Maschmeyer und Veronica Ferres

Anzeige Anzeige

RTL+ Carsten Maschmeyer, "Die Höhle der Löwen"-Investor

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hätte ihr gedacht, dass Carsten so ein Familienmensch ist? Ja, er wirkte schon im TV so! Nee, das hätte ich nicht erwartet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de