Carsten Maschmeyer sorgt sich um Sohn Jean wegen L.A.-Feuer

Ein großer Teil von Los Angeles steht zurzeit in Flammen – buchstäblich. Die verheerenden Waldbrände vertreiben Tausende Einwohner aus ihren Häusern. Auch Promis müssen aufgrund der Gefahr evakuiert werden. Carsten Maschmeyer (65) ist ebenfalls gerade in Hollywood unterwegs: Er besucht dort seinen Sohn Jean und war mit seiner Frau Veronica Ferres (59) und Tochter Lilly Krug (23) bei den Golden Globe Awards zu Gast. Gegenüber der Bild meint der Die Höhle der Löwen-Investor: "Ich fürchte um das Leben meiner Familie, meiner Frau, meiner Kinder und Enkelkinder."

Auf Instagram gibt sich der Unternehmer von der furchtbaren Zerstörung der sonst so glamourösen Stadt sehr mitgenommen. "Meine Gedanken sind bei allen, die ihr Zuhause verloren haben oder fliehen müssen. Ich hoffe sehr, dass sie bald in Sicherheit zurückkehren können und die Hilfe erhalten, die sie so dringend brauchen", schreibt er zu zwei Bildern, die die schweren Rauchwolken über der Metropole zeigen. Auch Veronica drückt auf der Plattform ihre Anteilnahme an der Tragödie aus. "L.A. kämpft … Ich bete für alle, die ihr Zuhause verloren haben. Ein neuer Brandherd gleich nebenan. West Hollywood brennt. Das Feuer ist jetzt sehr nah, der Sturm hat nicht nachgelassen. Wir werden jetzt evakuiert", berichtete sie erst vor wenigen Tagen.

Viele Hollywood-Stars haben bereits ihre Häuser an das Feuer verloren. Leighton Meester (38) und ihr Ehemann Adam Brody (45) sowie Anna Faris (48) und Cameron Mathison (55) informierten darüber, dass die Brände ihre Häuser in Schutt und Asche verwandelt haben. Andere mussten evakuiert werden, darunter Steven Spielberg (78), Bill Kaulitz (35), Harrison Ford (82) und Tom Hanks (68). Auch Ben Affleck (52) musste sein Haus wegen der drohenden Gefahr auf unbestimmte Zeit verlassen. TMZ berichtete, dass der Schauspieler und Filmproduzent vorerst Zuflucht im Heim seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52) gefunden hat.

Getty Images Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres, November 2023

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

