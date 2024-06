"Immer noch mein Ehemann": Céline Dion gedenkt ihrem René

Vor acht Jahren musste sich Céline Dion (56) von ihrem geliebten Ehemann und langjährigen Manager verabschieden. René Angélil (✝73) verlor im Januar 2016 den Kampf gegen den Krebs und verstarb im Alter von 73 Jahren. Trotz der vergangenen Zeit fühlt sich die Sängerin bis heute mit ihrem Liebsten verbunden. Sie empfange ständig Zeichen von René, wie sie im Interview mit People erzählt. "Ich bin immer noch mit René verheiratet. Er ist immer noch mein Ehemann", betont die "My Heart Will Go On"-Interpretin.

Im Jahr 2022 machte Céline ihre Erkrankung am Stiff-Person-Syndrom öffentlich und lebt seitdem mit der unheilbaren Krankheit. Im Interview verrät die Kanadierin, was ihr bei den Untersuchungen Kraft gibt: "Wenn wir zu meinen Behandlungen reisen müssen, um meine Ärzte zu sehen, bringe ich immer Bilder [von ihm] mit." Aus ihrer Ehe gingen drei gemeinsame Kinder hervor: René-Charles (23) und die Zwillinge Eddy (13) und Nelson (13). Sie waren noch sehr jung, als sie ihren Vater verloren haben. Trotzdem versuchen sie, ihn immer in ihrer Nähe zu halten. Die drei sollen sich vor den Arztterminen ihrer Mutter sogar versichern, ob sie die Fotos von René eingepackt habe. "Er ist ihr Vater und er ist mein Mann und wird es immer sein", gibt die "Power Of Love"-Interpretin preis.

Ab dem 25. Juni werden Céline und ihre Kinder in dem Dokumentarfilm "I Am: Céline Dion" zu sehen sein. Darin spricht die Sängerin über die vergangenen Jahre ihres Lebens und thematisiert den alltäglichen Umgang mit ihrer Autoimmunerkrankung. Irene Taylor, die bei der Doku Regie führte, und ein Kameramann begleiteten die Künstlerin dafür in ihrem Alltag. Céline war es sehr wichtig, dass das Ergebnis so authentisch wie möglich wird. "Ich wollte nicht, dass Irene mich fragt, ob sie dies oder jenes aufnehmen darf", erklärt die "Beauty And The Beast"-Interpretin und zitiert ihre eigenen Worte gegenüber der Regisseurin: "Wenn du und dein Team bei meinen drei Jungs, meinem Hund, mir, meinem Zustand und meinem Kampf zu Hause seid... Ich gebe euch das OK, dass ihr nicht fragen müsst."

Instagram / celinedion Céline Dion mit ihren Söhnen, 2024

Getty Images Céline Dion, Sängerin

