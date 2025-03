Jesse Plemons bereut Gewichtszunahme für "Black Mass" nicht

Jesse Plemons (36) hat offen über die körperlichen Veränderungen gesprochen, die er für seine Rolle im Mafia-Drama "Black Mass" durchlaufen hat. Der Film erschien 2015 und erzählt die wahre Geschichte eines 2011 verhafteten US-Verbrechers. Im Interview mit The Independent verriet Jesse jetzt, dass er sich damals bewusst dafür entschieden hatte, für die Rolle des Gangsters Kevin Weeks an Gewicht zuzulegen. "Es ging darum, eine reale Person zu verkörpern. Ich bereue es nicht", erklärte der Schauspieler, obwohl er zugab, sich sehr schwergetan zu haben, die zusätzlichen Kilos wieder loszuwerden. Heute sei er sich unsicher, ob er eine solche Veränderung noch einmal auf sich nehmen würde, da sie ihn rückblickend doch sehr "durcheinandergebracht" habe.

In den Jahren nach "Black Mass" habe Jesse bemerkt, dass sich durch diese Rolle nicht nur sein Körper verändert hatte: "Ich hatte das Gefühl, dass mir seit dieser Entscheidung andere Jobs angeboten wurden, aber auch meine Persönlichkeit schien sich langsam zu verändern", erklärte er. Mittlerweile habe der Schauspieler rund 23 Kilogramm abgenommen – unter anderem durch intermittierendes Fasten und einen aktiveren Lebensstil, wie er verriet. Besonders seine Familie, darunter seine zwei Söhne Ennis und James, hätten Jesse motiviert, sich wieder mehr um seine Gesundheit zu kümmern.

Der Film "Black Mass" erzählt die wahre Geschichte des amerikanischen Verbrechers James "Whitey" Bulger, gespielt von Johnny Depp (61). Jesse verkörpert in dem Streifen Kevin Weeks, einen Kleinganoven, der in Bulgers kriminelles Imperium hineingezogen wird. Als loyaler Handlanger erlebt er brutale Machtspiele, wachsende Paranoia und skrupellose Gewalt aus nächster Nähe. Während Bulgers Einfluss steigt, wird Weeks immer tiefer in dessen dunkle Geschäfte verstrickt und wird damit Teil eines Netzwerks, das immer weiter außer Kontrolle gerät.

Getty Images Emma Stone mit Jesse Plemons, im Juni 2024

Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons

