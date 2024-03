Abgenommen: Jesse Plemons zeigt bei Oscars seine neue Figur

Jesse Plemons (35) hat wohl zuletzt die Pfunde purzeln lassen. Zusammen mit seiner Frau Kirsten Dunst (41) strahlte er bei den diesjährigen Oscars um die Wette. Die Eheleute ließen die gemeinsamen Söhne Ennis Howard und James Robert zu Hause und warfen sich ordentlich in Schale. In seinem klassischen schwarzen Anzug machte der "Breaking Bad"-Star eine besonders gute Figur – Jesse hat sichtlich Gewicht verloren! Nicht nur wirkt er deutlich schmaler als gewohnt, auch sein Gesicht erscheint wesentlich schlanker.

Bereits zu Beginn des Jahres posierten die beiden strahlend und verliebt gemeinsam bei den Emmy Awards. Auch dort war ein Unterschied bemerkbar. Den Fans im Netz ist seine Transformation nicht entgangen. Der Auftritt bei den Oscars am gestrigen Abend sorgte für einige Kommentare auf X, ehemals Twitter. "Wo ist der Rest von ihm?", scherzt ein Fan. "Was für eine Verwandlung für Jesse Plemons", schreibt ein Nutzer und auch ein anderer findet: "Er sieht jetzt so anders aus."

Doch der zweifache Vater ist nicht der einzige Hollywood-Star, der in jüngster Vergangenheit abgespeckt hat. Auch die Sängerin Kelly Clarkson (41) präsentiert sich derzeit mit einer ganz neuen Silhouette. Dafür müsse es nicht immer das Fitnessstudio sein – auch gesündere Gewohnheiten im Alltag könnten bereits einen großen Unterschied machen. "Ein Spaziergang durch die Stadt ist echtes Training", weiß die "Since U Been Gone"-Interpretin laut People.

Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons im Oktober 2019

Getty Images Kelly Clarkson, 2024

