Wird dieser "Breaking Bad"-Star zum "Star Wars"-Schurken?

Jesse Plemons (37), bekannt als Todd Alquist aus der Kultserie Breaking Bad, könnte nun laut Filmstarts schon bald in eine weit entfernte Galaxis aufbrechen. Laut dem Branchen-Insider Daniel Richtman liegt dem Schauspieler ein Angebot vor, den Bösewicht im kommenden "Star Wars"-Film von Regisseur Shawn Levy (56) zu spielen. Das Projekt, dessen Handlung nach den Ereignissen von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" angesiedelt sein soll, wird als eigenständige Geschichte beschrieben. Neben Jesse sollen auch Ryan Gosling (44), Jodie Comer (32) und möglicherweise Daisy Ridley (33) Teil des hochkarätigen Casts werden. Die Fans können gespannt sein, ob Jesse die Rolle annimmt.

Für Jesse wäre es nicht das erste Mal, dass er mit dem "Star Wars"-Universum in Verbindung gebracht wird. Bereits bei "Das Erwachen der Macht" war er angeblich im Gespräch für eine Rolle und nahm bereits an Castings mit Regisseur J.J. Abrams teil. Während lange vermutet wurde, er sei im Rennen für den Part des Kylo Ren, den schließlich Adam Driver (41) übernahm, gibt es auch Spekulationen, dass er als General Hux oder sogar als Finn gehandelt wurde. Neben dem Angebot für das "Star Wars"-Projekt soll Jesse derzeit jedoch auch für das Prequel von Die Tribute von Panem im Gespräch sein. Hier soll er als jüngere Version von Plutarch Heavensbee auftreten – eine entscheidende Figur der späteren Rebellion.

Der Schauspieler, der für seine fesselnden Darstellungen komplexer Figuren bekannt ist, hat sich in Hollywood einen Namen gemacht. Seit seinem Durchbruch in "Breaking Bad" begeistert er Fans und Kritiker gleichermaßen. Jesse ist mit seiner Schauspielkollegin Kirsten Dunst (42) verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Das Paar, das sich am Set der Serie "Fargo" kennengelernt hat, zeigt sich immer wieder bodenständig und abseits des großen Scheinwerferlichts. Sollte Jesse sich für "Star Wars" entscheiden, wäre dies ein weiterer Meilenstein in einer bereits beeindruckenden Karriere. Seine Fans sind gespannt, welches große Franchise der talentierte Darsteller künftig für sich erobern wird.

Getty Images Jesse Plemons, Mai 2024

Getty Images Jesse Plemons und Kirsten Dunst, Filmfestival Cannes, 2024

