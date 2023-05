Kirsten Dunst und Jesse Plemons genießen Spaziergang

Kirsten Dunst (41) und Jesse Plemons (35) schlendern durch Frankreich. Seit ganzen sieben Jahren geht das Schauspieler-Paar gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Jahr schipperten die beiden in Jamaika in den Hafen der Ehe. Ihr Liebesglück krönten Jesse und Kirsten mit ihren zwei Söhnen: dem fünfjährigen Ennis und dem zweijährigen James. In Frankreich genossen die zweifachen Eltern jetzt Zeit zu zweit: Gemeinsam schlenderten Kirsten und Jesse durch die Straßen.

Bei ihrem gemeinsamen Spaziergang wurde das Paar von Paparazzi abgelichtet. Auf den Schnappschüssen trägt die Gewinnerin des Screen Actors Guild Award eine schwarze Sonnenbrille und hat ihre langen blonden Locken zu einem niedrigen Dutt mit Seitenscheitel hochgesteckt. Ihr Ehemann setzt seinen schlanken Körper in einer grauen Jacke über einem schwarzen T-Shirt in Szene und trägt eine schwarze Hose mit Stiefeln. Die beiden wirken entspannt und scheinen den gemeinsamen Ausflug in vollen Zügen zu genießen.

Bereits 2015 hatten sich die beiden Schauspieler am Set der Serie "Fargo" kennengelernt. Doch erst ein Jahr später fingen sie an, miteinander auszugehen. Nach einem Jahr verlobten sie sich am Wochenende der Golden Globes. Mit der Hochzeit ließen sich die Turteltäubchen jedoch noch Zeit: Erst im vergangenen Jahr gaben sie sich das Ja-Wort.

Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons auf dem roten Teppich

Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons im März 2022 in Los Angeles

Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons im Oktober 2019

