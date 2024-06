Kelly Ripa enthüllt: Mark Consuelos küsst mit offenen Augen!

Kelly Ripa (53) lässt sich in der aktuellen Folge von "Let's Talk Off Camera" über den Knutschstil ihres Mannes Mark Consuelos aus. "Dieser Mann hat mit mir geknutscht und als ich meine Augen aufmache, sehe ich, wie er mich anstarrt", verrät Kelly und führt fort: "Ich sage: 'Kannst du deine Augen nicht schließen?'" Für die Schauspielerin sei seine Art zu küssen "absolut verrückt", wie sie in dem Gespräch offen zugibt.

Das Thema kommt ins Gespräch, nachdem die 53-Jährige auf die Enthüllung von Mark reagierte, dass er im vergangenen April eine andere Frau geküsst hatte. In "Live With Kelly and Mark" plauderte Mark seinen eifrigen Ausrutscher bei einem Fußballsieg aus: "Ich renne und sehe diese Dame, nennen wir sie meine Tante - vielleicht die Tante von jemand anderem – und wir sehen uns an und sind so aufgeregt und da ist dieses [Plexiglas] und wir kommen zu dem Glas und wissen Sie was? Ich habe sie einfach geküsst." Doch dabei erwähnte er, dass er seine Augen geschlossen hatte – ein Grund für Kelly, ihm zu glauben, dass es nur ein Spaß war, denn das passte nicht zu seinem Knutschstil.

Das Küssen von ihrem Mann Mark kann Kelly gut beurteilen. Bereits seit 1996 sind die beiden verheiratet – gemeinsam haben sie drei Kinder. Die Familie mit dem erwachsenen Nachwuchs hält fest zusammen. Zuletzt wurde der 27. Geburtstag von ihrem Sohn Michael groß gefeiert – er bekam zahlreiche, liebevolle Worte von allen Seiten der Familie im Netz. Seine Eltern teilten: "Herzlichen Glückwunsch zum 27. Geburtstag an das Gründungsmitglied unserer Familie! Du hast den Ball ins Rollen gebracht, Baby, und wir lieben dich!"

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, US-amerikanische Schauspieler

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos mit ihren Kindern

