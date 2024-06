Kuss für Tatum: Khloé Kardashian teilt süße Clips ihrer Kids

Süßer Anblick! Khloé Kardashian (39) gibt ihren Fans auf Social Media regelmäßig Einblick in ihren Alltag als Mutter. Dieses Mal teilt der Realitystar mehrere Video-Clips auf Instagram, in denen seine zwei Kids True (6) und Tatum (1) ganz begeistert der Musik des Kinderstars Danny Go lauschen. Die Lieder verleiten die zwei sogar zum Mitsingen, wie in den Ausschnitten zu hören ist. Wenn sie nicht gerade trällern, kuscheln die Geschwister miteinander. Die Sechsjährige gibt ihrem kleinen Bruder für die Kamera sogar extra einen kleinen Schmatzer auf die Wange.

Die Schwester von Kim Kardashian (43) ist eine Vollzeitmama. Um die Erziehung und Betreuung ihrer zwei Lieblinge kümmert sich Khloé ganz allein – der Stress des Mamadaseins kommt dabei nicht zu kurz und laugt sie wohl ziemlich aus. "Jeden Tag nach 20:30 Uhr, wenn True schläft, kann ich eigentlich nur noch ins Bett krabbeln", erklärte die Beauty in einer Folge The Kardashians. Das sei jedoch kein Grund, irgendwas an ihrer Situation mit ihren Kids zu verändern. "Es ist erstaunlich. Es ist so ermüdend und gleichzeitig ist es alles, was man will, es ist verrückt", fing sie an zu schwärmen. Sobald ihre Babys im Bett liegen, vermisse Khloé sie einfach nur.

Ihr Dasein als Vollzeitmama von zwei Kindern ist auch der Grund dafür, dass die 39-Jährige seit mehr als zwei Jahren Single ist. Wie sie in einer Folge ihrer Realityshow erklärte, habe sie sich deswegen aber bewusst dafür entschieden, keinen Partner zu haben. "Ich will nicht", erklärte sie bestimmt und fügte hinzu: "Wenn ich um 21:00 Uhr mit den Kindern fertig bin, habe ich nur wenig Zeit. 21:00 Uhr bis 4:30 Uhr morgens – das ist meine Zeit." Ohne einen Mann an ihrer Seite müsse sie ihre Zeit nicht teilen und auch ihren Fernseher und ihr Bett habe sie dadurch für sich allein.

Instagram / khloekardashian True und Tatum Thompson, Kinder von Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

