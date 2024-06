Nach Parade: Diese Royals hatten keinen Platz auf dem Balkon

Am Samstag war es endlich wieder so weit: Die Festlichkeiten rund um Trooping the Colour standen auf dem Plan! Für den Geburtstag des Monarchen wurden wieder einmal alle Register gezogen. Neben der Militärparade und dem Vorbeiflug der Royal Air Force zeigen sich ausgewählte Familienmitglieder der britischen Königsfamilie auf dem Balkon der royalen Residenz. Welcher Royal konnte sich dieses Jahr keinen Platz auf der Empore sichern? Wahrscheinlich alle, die keine berufstätigen Mitglieder der britischen Königsfamilie sind: Prinzessin Beatrice (35), Prinzessin Eugenie (34) und Zara Tindall (43) sowie Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42).

Vor allem für Harry und Meghan ist es dieses Jahr bereits das zweite in Folge ohne Einladung für die Feierlichkeiten. Das letzte Mal, dass das Ehepaar am Trooping the Colour teilnahm, war vor fünf Jahren. 2020 und 2021 fiel die Geburtstagsparade aufgrund der weltweiten Pandemie ins Wasser. Der Platz auf dem Balkon war ohnehin schon so gut gefüllt, dass weitere Familienmitglieder kaum noch Platz gehabt hätten. Neben König Charles (75) stand auf der einen Seite Königin Camilla (76), Herzogin Sophie (59), Prinz Edward (60) sowie Louise Windsor (20) und Prinzessin Anne (73). Auf seiner anderen Seite standen Prinzessin Kate (42), Prinz William (41) und die drei gemeinsamen Kinder Prinzessin Charlotte (9), Prinz Louis (6) und Prinz George (10).

Obwohl die Militärparade ganz im Zeichen des Monarchen steht, sorgte auch Kate für einen Hingucker. Am Freitag gab die dreifache Mutter völlig überraschend bekannt, dass sie nach monatelanger Abstinenz der Öffentlichkeit zurück auf die Bildfläche kehre. "Ich freue mich sehr, an der Geburtstagsparade des Königs dieses Wochenende mit meiner Familie teilnehmen zu können, und hoffe, über den Sommer ein paar öffentliche Verpflichtungen wahrnehmen zu können", hieß es unter einem Beitrag auf Instagram.

