Prinzessin Kate bestätigt Teilnahme an Trooping the Colour!

Die Royal-Fans dürfen sich über ein Wiedersehen mit Prinzessin Kate (42) freuen. Seit ihre Krebsdiagnose öffentlich ist, hatte die Prinzessin von Wales sich nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Nun postet sie bei Instagram ein erstes Statement seit ihrem Video – und bestätigt voller Freude, beim Trooping the Colour am Samstag teilnehmen zu können. "Ich freue mich sehr, an der Geburtstagsparade des Königs dieses Wochenende mit meiner Familie teilnehmen zu können und hoffe, über den Sommer ein paar öffentliche Verpflichtungen wahrnehmen zu können", lauten die Worte der dreifachen Mutter unter dem Post.

Gleichzeitig gibt Kate auch ein Update zu ihrer Behandlung und ihrem Gesundheitszustand. "Ich mache gute Fortschritte, aber jeder, der durch eine Chemotherapie geht, weiß, dass es gute und schlechte Tage gibt. An diesen schlechten Tagen fühlt man sich schwach, müde und muss seinem Körper Ruhe geben. Aber an den guten Tagen, wenn man sich stärker fühlt, möchte man sich so gut wie möglich fühlen", schildert die 42-Jährige. Ihre Behandlung werde in den kommenden Monaten fortgeführt. Wenn es ihr gut gehe, liebe sie es, ihr Privatleben zu genießen und die Dinge zu machen, die ihr guttun. Besondere Kraft habe sie aus den vielen Genesungswünschen und Nachrichten gezogen.

Zuvor wurde bereits viel über ein mögliches Erscheinen beim Trooping the Colour spekuliert. Bei den Vorbereitungen und der Generalprobe musste Kate noch auf eine Teilnahme verzichten. Auch deshalb schien es fast unwahrscheinlich, dass sie bei einem der größten royalen Events des Jahres dabei ist. Eine Entschuldigung bei den Irish Guards, deren Oberst sie ist, trübte die Stimmung zusätzlich ein wenig. "Bitte entschuldigen Sie mich beim gesamten Regiment, aber ich hoffe, dass ich sie alle bald wieder vertreten kann. Bitte senden Sie allen Beteiligten meine besten Wünsche und viel Glück", schrieb sie in einem Statement bei X.

Royal Hashemite Court/News Pictu Prinzessin Kate und Prinz William auf der Hochzeit von Kronprinz Al Hussein von Jordanien

Getty Images Prinzessin Kate, November 2023

