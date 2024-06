"Habe es satt": Katie Price wettert gegen ihre Ex-Partner

Mit ihrem neuen Freund John Joe Slater schwebt Katie Price (46) derzeit auf Wolke sieben. An ihre ehemaligen Partner will die Reality-TV-Bekanntheit nun offenbar keine Gedanken mehr verschwenden, wie sie im Interview mit The Sun deutlich macht. "Ich nenne einfach alle meine Ex-Freunde 'Mister Prices'. Ich habe es satt, sie bekannt zu machen", wettert das ehemalige Boxenluder. Denn am Ende würden sie sich eh nur zusammentun und sie angreifen, erklärt die britische Sängerin rätselhaft. Was sie damit genau meint, erläutert die Unternehmerin nicht weiter. Laut Angaben des Magazins sollen ihr Ex-Verlobter Carl Woods (35) und ihr dritter Ehemann Kieran Hayler (37) kürzlich jedoch miteinander Zeit verbracht haben.

In dem Interview macht Katie kein Geheimnis aus ihrer Abneigung gegen ihre Verflossenen. Im Gegenteil: Das Model erhebt sogar schwere Vorwürfe: "Ich glaube nicht, dass es sie kümmert, wie es mir dabei geht. Sie würden mich gerne fallen sehen!" Davon lasse sich die 46-Jährige jedoch erst recht nicht unterkriegen. "Aber das tue ich nicht, ich bin auf dem Vormarsch, also seid alle gewarnt, Katie ist zurück! Sie hat wieder die Kontrolle, die Macht, sie bringt alles zurück, und das wurde auch Zeit", macht die fünffache Mutter eine Kampfansage.

In der Vergangenheit geriet Katie besonders oft mit ihrem Ex-Mann Peter Andre (51) aneinander. Das Musiker-Duo war von 2005 bis 2009 gemeinsam durchs Leben gegangen. Zusammen sind sie Eltern ihrer zwei Kinder Junior Savva (19) und Princess Tiaamii (16). Katie wirft ihrem Verflossenen immer wieder vor, dass er nur durch sie berühmt geworden sei. Erst vor wenigen Tagen wetterte sie im Interview bei "Anything Goes with James English" gegen den Sänger: "Er war ein Niemand, bevor er in den Dschungel kam. [...] Er hatte zehn Jahre zuvor mal einen Hit und ich denke, er vergisst, wo er herkommt."

Getty Images Katie Price, 2023

Getty Images Katie Price und Peter Andre im Mai 2005

