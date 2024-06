Jonathan Bailey trug bei "Wicked"-Dreharbeiten eine Perücke!

Den britischen Schauspieler Jonathan Bailey (36) kennen die meisten Fans durch seine Rolle als Anthony in der beliebten Netflixserie Bridgerton. Demnächst ist er im Kino als Fiyero im starbesetzten "Wicked" an der Seite von Ariana Grande (30) zu sehen. Wie er nun bei Variety's "Actors on Actors" gegenüber seiner Schauspielkollegin Naomi Watts (55) enthüllt, musste er für seine neue Rolle auf eine Perücke zurückgreifen! Doch warum eigentlich? Seine Haare wurden durch die Dreharbeiten zu "Bridgerton" und "Fellow Travelers" wohl so stark beschädigt, dass er in der Verfilmung des Broadway-Musicals ein "großes altes Toupet" tragen musste.

In seinen bisherigen Rollen strapazierte er seine Haare bereits mehrfach. So war er beispielsweise gezwungen, sich eine Dauerwelle machen zu lassen, um seine Rolle als Anthony zu spielen. Im Anschluss an die Dreharbeiten zu "Bridgerton" flog Jonathan von England nach Kanada, um in der Miniserie "Fellow Travelers" den Charakter Tim Laughlin zu verkörpern. "Ich hatte vier Tage Urlaub zwischen den Dreharbeiten in Kanada und der Fertigstellung von 'Bridgerton'. Dann weitere vier Tage frei an Weihnachten und danach bin ich direkt in 'Wicked' eingestiegen", erläutert er im Gespräch mit Naomi. Diese war völlig schockiert von diesen haarigen Torturen und wunderte sich, dass er nicht bereits an Haarausfall leidet.

Universal Pictures wird den ersten Teil der Leinwandadaption des Broadway-Musicals voraussichtlich am 27. November dieses Jahres in die Kinos bringen, gefolgt vom zweiten Teil am 26. November 2025. Für den gefragten Schauspieler könnte es aktuell beruflich gesehen nicht besser laufen. Neben seinem derzeitigen Auftritt in der dritten Staffel von "Bridgerton", welche in New York Premiere feierte, verkündete Jonathan in der "The Tonight Show" seine Mitwirkung an einem weiteren spannenden Projekt: Er ist Teil des Casts für den vierten Jurassic World-Film!

MEGA Jonathan Bailey und Ariana Grande bei Wimbledon 2023

LIAM DANIEL/NETFLIX Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) bei "Bridgerton"

