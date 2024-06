Mit 81 Jahren: Paul McCartney kündigt seine nächste Tour an!

Paul McCartneys (81) Fans können sich freuen: Der Beatles-Star wird ab Oktober dieses Jahres auf Tournee gehen. Wie er auf seiner Website mitteilt, verlängert er seine "Got Back"-Tour und wird bald auch in europäischen Metropolen wie Paris, Madrid und London auftreten. Seine Fans können es kaum erwarten. "Er ist über 80 und rockt immer noch! Paul ist eine Legende und der Stolz unseres Landes", freut sich ein User auf X. Manche Beatles-Liebhaber ärgern sich allerdings über eine Sache. Ein Fan schreibt: "Ich kann nicht glauben, dass er in Manchester spielt, aber nicht in Liverpool!"

In der britischen Arbeiterstadt hatten sich die Pilzköpfe vor über 60 Jahren zu einer Band zusammengeschlossen und ihre ersten Erfolge gefeiert. Vielen Fans passt es nicht, dass Paul diese Stadt nun nicht mit einem Auftritt ehrt. Dass der Ort den "Blackbird"-Sänger trotzdem wesentlich geprägt hatte, verriet er bei einer Buchvorstellung, von der Daily Mail berichtete. Während seiner Kindheit dort hätte er nicht gelernt, seinen Freunden gegenüber Zuneigung auszusprechen. "Als 16- oder 17-jähriger Liverpooler konnte man das nicht sagen. Es wurde einfach nicht gemacht. Also habe ich nie einfach mal gesagt: 'John, ich liebe dich!' Ich bin nie dazu gekommen", erinnerte sich der Songwriter.

Ende des vergangenen Jahres veröffentlichten die Beatles einen neuen Song – und das, obwohl zwei von vier Bandmitgliedern bereits verstorben waren. "Now and Then" entstand deshalb mithilfe von künstlicher Intelligenz. Paul hatte den Track im Vorhinein verteidigt. "Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu viel sagen, aber um es klarzustellen, nichts wurde künstlich oder synthetisch erzeugt. Es ist alles echt und wir alle spielen darauf", hatte er in einem Statement auf X erklärt.

Anzeige Anzeige

Getty Images John Lennon und Paul McCartney im Mai 1968

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Beatles vor ihrer TV-Show "Big Night Out" in Teddington im Februar 1964

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Paul in seinem hohen Alter immer noch auf Tour geht? Sehr beeindruckend. Ich bezweifle, dass ihm das guttut... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de