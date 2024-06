Was sagt "Kampf der Realitystars"-Cast zu Cecilias Geldraub?

Bei Kampf der Realitystars verdiente sich unter anderem Cecilia Asoro einen "kleinen Obolus" dazu! Die Reality-TV-Bekanntheit war eine von drei Kandidaten, die das Angebot der Chefetage annahmen und einen Teil der Gewinnsumme einsteckten – insgesamt ganze 6.000 Euro. In der Show verheimlichte sie ihre Tat. Auf Instagram möchte nun ein Follower in einer Fragerunde wissen, wie ihre Mitstreiter reagierten, als sie es letztendlich doch erfahren haben. Einige waren amüsiert, wie die Beauty berichtet, doch bei allen kam ihr Handeln nicht ganz so gut an. Wie sie in ihrer Story erzählt, hätten einige Kandidaten in der Show "so schockiert" getan und so gewirkt, als wollten sie nichts mehr mit ihr zu tun haben. Im Nachhinein habe sie von genau diesen Mitstreitern dann aber doch die Antwort "Ja, ist ja nur ein Spiel" bekommen.

Für Cecilia kam die Reaktion der anderen "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer wohl ein wenig übertrieben rüber. Es habe sie jedoch "nicht so gestört", dass einige andere sich zusammengetan haben und so taten, "als ob ich ihre Niere gestohlen hätte", fügt sie amüsiert hinzu. Generell scheint die ehemalige The 50-Teilnehmerin von der Gesamtsituation sehr amüsiert – wie sie bereits im Interview mit Promiflash verriet, bereut sie ihre Entscheidung, die 6.000 Euro genommen zu haben, auch nicht. "Die Leute sollten endlich verstehen, dass es ein Spiel ist und man es einfach spielen sollte. Jeder Mensch, dem Geld angeboten wird und der sagt, er nimmt es nicht an, weil er ja ach so loyal ist, hat das Spiel nicht verstanden", erklärte Cecilia ihr Handeln.

Letztendlich blieb es für die Brünette auch bei der Gewinnsumme von 6.000 Euro, die sie innerhalb ihrer Teilnahme ergattern konnte – Cecilia verließ das Format nämlich als Zweitplatzierte. Konkurrent Calvin Kleinen (32) konnte das Finalspiel – dank reichlich Unterstützung – für sich entscheiden, ist Sieger der diesjährigen Staffel und somit der neue "Realitystar des Jahres".

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Kandidaten bei der Stunde der Wahrheit

RTLZWEI Calvin Kleinen in der letzten "Kampf der Realitystars"-Entscheidung

