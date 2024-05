Sie entscheiden sich bei "Kampf der Realitystars" für Geld!

Ist das etwa ein Angebot, welches die Promis nicht ablehnen können? In der siebten Folge Kampf der Realitystars bekommen die Teilnehmer einen unmoralischen Vorschlag: Sie können sich insgesamt 10.000 Euro unter den Nagel reißen. Diese werden auf ihre Gage draufgerechnet – dafür aber von den 50.000 Euro Siegprämie abgezogen. Sollte niemand das Angebot annehmen, wird die Gewinnsumme um 5.000 Euro erhöht. Nacheinander werden die Kandidaten ins Sprechzimmer gebeten und können sich dort heimlich entscheiden, ob und wie viel Geld sie mitgehen lassen wollen. Am Ende können sich drei Stars die verlockende Möglichkeit nicht entgehen lassen: Maurice Dziwak, Theresia Fischer (32) und Cecilia Asoro entscheiden sich für den Bonus.

"Ich produziere hier ja auch viel Sendezeit. So ein kleiner Obolus dafür, ich meine, das wäre eigentlich nicht schlecht. Da sollte ich nicht 'Nein' sagen, dann wäre ich ja schön blöd", erklärt Theresia und sammelt sich ihr Geld zusammen: "Ich nehme nicht 2.000 Euro, ich nehme 1.900 Euro. Das klingt besser." Cecilia ist weniger zurückhaltend als ihre Vorgängerin: Von den noch verfügbaren 8.100 Euro heimst sie 6.000 Euro ein. "Ich dachte da sogar noch, das ist zu wenig", stellt sie klar. "Ich würde das Geld jetzt sofort nehmen, sofort. Aber das Problem ist ja, alle waren jetzt vor mir drin. Alle sagen dann, 'da lag Geld'. Wenn Calvin (32) nach mir kommt und sagt: 'Da liegt kein Geld', weiß ja jeder, dass ich es genommen habe", überlegt Maurice. Schließlich entscheidet er sich aber doch für die restlichen 2.100 Euro. Die nach ihm kommenden Muskelmänner Calvin und Aleksandar Petrovic (33) gehen somit leer aus. Dennoch betont Aleks, dass er nichts genommen hätte.

Über den Verrat ihrer noch unbekannten Mitstreiter sind die Stars erbost. Da die Reihenfolge der Promis jedoch festgelegt war, begibt sich Calvin auf Spurensuche und versucht herauszufinden, wer das Geld genommen hat. Dabei kommt er Maurice schnell auf die Schliche. In die Ecke gedrängt gibt dieser schließlich zu, 100 Euro genommen zu haben. Cecilia streitet jedoch gegenüber ihrem Kumpel Maurice ab, in die Kasse gegriffen zu haben: "Ich habe wirklich nichts genommen. Ich hätte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können. Ich hätte da auch nicht lügen können." Die Rückkehrerin Theresia kommt mit ihrer Lüge besser klar, wie sie im Interview ausplaudert: "Ich habe definitiv kein schlechtes Gewissen. Ich habe ein Geheimnis und über ein Geheimnis spricht man nicht, sonst wäre es ja kein Geheimnis. Sonst wäre ich ja genau so ein Tratschweib wie alle anderen."

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

