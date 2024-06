Das plant Calvin mit dem "Kampf der Realitystars"-Preisgeld

Calvin Kleinen (32) weiß schon genau, was er mit seiner Kampf der Realitystars-Siegprämie anstellt. Der TV-Casanova setzte sich in dem Fernsehformat gegen seine Mitstreiter durch und schaffte es bis ins Finale, das er nur ganz knapp gegen Cecilia Asoro gewann. Da sie sich neben Theresia Fischer (32) und Maurice Dziwak (25) bei einem früheren Spiel an der Siegprämie bedient hatte, schrumpfte die Gewinnsumme um 10.000 Euro auf 40.000 Euro. Gegenüber Promiflash verrät Calvin, was er damit vorhat: "Ich kaufe Mama einen neuen Wohnzimmertisch. Den Rest spare ich."

Dass Cecilia und Co. sich einen Teil seines Geldes unter den Nagel gerissen hatten, sieht er zudem nicht eng. "So waren die Spielregeln. Die anderen müssen das unter sich ausmachen. Ich bin mit mir im Reinen", betont der Partyrapper. Er schien sich während des Drehs mit allen Kandidaten ziemlich gut verstanden zu haben. Das machte sich auch beim letzten Spiel bemerkbar, bei dem er große Unterstützung der bereits ausgeschiedenen Teilnehmer bekam und dadurch schlussendlich gewann. "Mit so viel Herzblut von meinem Team hätte ich nicht gerechnet. Das war der schönste Moment in der ganzen 'Kampf der Realitystars'-Zeit. Dass sogar Valencia alles gibt, hätte ich nicht gedacht. Und Isi hat mir hier auch noch mal wahre Freundschaft bewiesen", schwärmt der Nordrhein-Westfale.

Calvin fand in der Show aber nicht nur Freunde – anfangs hatte es auch ein bisschen geknistert. Er hatte ein Auge auf Elsa Latifaj geworfen. Nachdem diese wegen des 32-Jährigen jedoch eine heftige Auseinandersetzung mit Gisele Oppermann (36) hatte, bei der sie handgreiflich wurden, flogen beide Ladys aus der Sendung. Der Flirt war damit beendet. "Da war irgendwie gar nichts mehr", berichtet Calvin.

RTLZWEI Cecilia Asoro, Calvin Kleinen und Lilo von Kiesenwetter, "Kampf der Realitystars"-Finalisten

RTLZWEI Collage: Elsa Latifaj und Calvin Kleinen bei "Kampf der Realitystars"

