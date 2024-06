315 Euro die Nacht: Gina-Lisa Lohfink vermietet ihre Wohnung

Model, Realitystar und jetzt auch Vermieterin? Gina-Lisa Lohfink (37) scheint sich immer wieder neu zu erfinden. Wie Bild nun berichtet, eröffnet die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin schon ganz bald ihre eigene "Pension". Für 315 Euro die Nacht vermietet Gina-Lisa ihre private Wohnung an Fremde. "Mich gibt es hier natürlich nicht inklusive. Nur meine tolle Wohnung. Das ist ja klar", macht das Model im Interview mit der Zeitung deutlich. Und wo schläft Gina, während Gäste es sich in ihrem Luxus-Apartment gutgehen lassen? "Ich bin ja oft unterwegs und im Hotel, ansonsten habe ich noch eine andere Wohnung, in der ich es schön haben kann", erklärt die Blondine.

Für ihre zukünftigen Besucher will Gina-Lisa nur das Beste. "Ich habe hier ein schönes Willkommenspaket für jeden Gast. Das sind zwei Zahnbürsten, Deo für Mann und Frau, ein paar Tampons und Kondome", verkündet sie stolz. Auch der verhältnismäßig hohe Preis würde sich definitiv bezahlt machen. "Das ist ja auch meine echte Wohnung und sie ist wirklich toll ausgestattet. Wie ein Hotel. Ich habe auch einen Whirlpool auf der Dachterrasse. Sogar einen Snackautomaten", schwärmt die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin von ihren eigenen vier Wänden.

Doch was sind Gina-Lisas Beweggründe für die Vermietung ihrer Bleibe? Könnten eventuell finanzielle Sorgen dahinterstecken? Wie ein Gericht im vergangenen Monat entschied, muss die TV-Persönlichkeit ihrem Ex-Partner ganze 22.243,62 Euro plus Zinsen zurückzahlen. Mit der Boulevardzeitung will die Blondine nicht weiter über den Prozess reden. Sie beteuert jedoch: "Ich bin Geschäftsfrau und wer sagt zu Geld schon nein. Ich erfinde mich eben immer wieder neu und habe Ideen."

Anzeige Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr bei Gina-Lisa übernachten? Ja! Ich würde echt gern mal ihre Wohnung sehen. Nein. 315 Euro finde ich echt überteuert! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de