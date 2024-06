Anklage folgt heute: Justin Timberlake wurde verhaftet!

Unangenehme Nachrichten von Justin Timberlake (43)! Wie unter anderem Page Six nun berichtet, wurde der Musiker am Montagabend in Sag Harbor, New York von der örtlichen Polizei festgenommen. Der Mann von Jessica Biel (42) soll wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden sein. Nähere Details, was genau vorgefallen ist, sind aktuell nicht bekannt – ebenso, ob jemand bei dem Vorfall verletzt wurde.

Der zweifache Vater soll allerdings noch heute zur Anklageerhebung vor Gericht erscheinen. Das bestätigte ein Beamter des Sag Harbor Justice Court gegenüber Newsday. Was dem Hollywoodstar nach seiner Verhaftung droht, wird sich also noch zeigen. Bisher äußerte sich Justin zu dem Vorfall noch nicht.

In den vergangenen Monaten hatte Justin noch anderweitig für Schlagzeilen gesorgt. Laut Insidern soll es zwischen dem 42-Jährigen und seiner Frau Jessica nicht sonderlich gut laufen. Inzwischen sollen die Probleme aber vom Tisch sein. "Es gab einige sehr schwierige Zeiten, aber sie haben daran gearbeitet und sind stärker denn je daraus hervorgegangen", erklärte ein Informant gegenüber Life & Style dazu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de