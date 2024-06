Blond ade: Bill Kaulitz begeistert mit rosafarbenem Wolfcut!

Für Bill Kaulitz (34) musste wohl etwas Neues her! Der Tokio Hotel-Star hat bereits die ein oder andere Frise hinter sich. Zuletzt trug er eine blonde schulterlange Mähne. Nun zeigt der Musiker seinen neuen farbenfrohen Look in seiner Instagram-Story. Darin ist Bill mit einem rosafarbenen Wolfcut zu sehen! An der Länge scheint der Bruder von Tom Kaulitz (34) dabei nicht viel verändert zu haben – die leuchtende Farbe sorgt dennoch für eine große Typveränderung!

In wenigen Tagen dürfen sich Fans der beiden Kaulitz-Brüder auf ganz private Einblicke in das glamouröse Leben ihrer Idole freuen – dann feiert nämlich die eigene Realityshow von Bill und Tom "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix Premiere. In einem Trailer auf Instagram wurden bereits die ersten pikanten Szenen enthüllt. Darin knutscht Bill auf dem Rücksitz einer Limousine mit seiner männlichen Begleitung – dabei soll es sich um Marc Eggers (37) handeln, mit dem sich der 34-Jährige in den vergangenen Monaten immer häufiger zeigte.

Das ist allerdings nicht das einzige Projekt der Zwillinge, welches sie in diesem Jahr auf die Bildschirme tragen werden. Gemeinsam mit Katrin Bauerfeind (41) werden Bill und Tom im Herbst in der neuen TV-Sendung "Die Superduper Show" zu sehen sein. Das verkündete ProSieben via einer Pressemitteilung. In dem neuen Format bekommen die drei noch weitere prominente Unterstützung: Pro Episode sind je fünf Stars am Start. In der Show soll es darum gehen, seine eigene kleine Show auf die Beine zu stellen.

Anzeige Anzeige

©Netflix Bill und Tom Kaulitz in der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz"

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Bills neuer Look? Das steht ihm großartig! Na ja, mir war das Blond lieber. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de