Bodyshaming? Cathy Hummels entschuldigt sich für Aussage

Cathy Hummels (36) musste zuletzt ordentlich Kritik einstecken. Die Moderatorin sprach sich in ihrem Podcast für höhere Krankenkassenbeiträge für Übergewichtige aus – und erntete prompt einen Shitstorm. Dass ihre Meinung so hohe Wellen schlagen würde, wird wohl selbst sie nicht erwartet haben. Deswegen rudert die Ex von Mats Hummels (35) nun auch zurück und entschuldigt sich im Netz für ihre umstrittenen Aussagen. "Ich stehe für Body Positivity. [...] Ich dachte, dass meine Meinung verständlich vermittelt wird, aber anscheinend haben sich einige angegriffen gefühlt", erklärt Cathy in ihrer Instagram-Story und ergänzt: "Ich entschuldige mich nun von Herzen."

Dass sich die 36-Jährige nun in aller Öffentlichkeit erneut zur ganzen Thematik ihrer letzten Podcast-Folge zu Wort meldet, kommt, nachdem sie zuvor gemeint hatte: "Wenn du krankhaft isst, weil dir alles egal ist und du bist übergewichtig und hast keine Krankheit, dann finde ich schon, dass man dafür mehr zahlen sollte." Doch wie Cathy nun beteuert, habe sie sich damit keineswegs auf optische Merkmale bezogen, sondern lediglich auf gesundheitliche Faktoren. "Mir geht es generell um den grob fahrlässigen Umgang mit seiner Gesundheit. Meine Intention ist, dass man auf sich achtet und das auf jeder Ebene", beendet sie deswegen ihr ausführliches Statement auf ihrem Social-Media-Profil.

Zuletzt sorgte die Mutter eines Sohnes weniger mit ihren Aussagen und dafür mehr mit beunruhigenden News aus ihrem privaten Umfeld für Aufsehen. Bereits "seit einem halben Jahr" werde die Influencerin von einem Mann verfolgt. Zuletzt kam es da sogar zum Höhepunkt: Der Stalker bahnte sich seinen Weg bis in ihr Zuhause. "Das war ganz schrecklich. Der Typ klingelte erst 40 Minuten an meiner Tür. Dann verschaffte er sich Zugang zu meinem Grundstück. Ich hatte wirklich Angst und rief bei der Polizei an", verriet Cathy nur kurz nach dem Vorfall in einem damaligen Interview mit Bild.

Getty Images Cathy Hummels, Moderatorin

Getty Images Cathy Hummels, Moderatorin

