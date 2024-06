Cathy Hummels wird zu Hause von ihrem Stalker überrascht

Eigentlich sollte sich Cathy Hummels (36) in ihrem Zuhause wohlfühlen – doch am Freitagabend stand ein Stalker vor ihrem Haus. Im Bild-Interview lässt Cathy den Moment noch mal Revue passieren: "Das war ganz schrecklich. Der Typ klingelte erst 40 Minuten an meiner Tür. Dann verschaffte er sich Zugang zu meinem Grundstück. Ich hatte wirklich Angst und rief bei der Polizei an." In Begleitung eines Nachbarn ging die Moderatorin raus und fand den Mann in Unterhose auf ihrem Gartenstuhl sitzend. Nachdem sie ihren Stalker gefragt hatte, was er auf ihrem Grundstück mache, sagte er in Richtung des Nachbarn: "Ich wollte eigentlich mal mit der Cathy reden." Die 36-Jährige versuchte, den Eindringling abzuwimmeln: "Ja, aber das ist Hausfriedensbruch, was du machst. Du gehst jetzt besser, sonst müssen wir die Polizei rufen."

Wenig später traf die Polizei ein und nahm den alkoholisierten Mann mit aufs Revier. Offenbar ist er kein Unbekannter, wie Cathy weiter in dem Interview erzählt: "Der Typ verfolgt mich schon seit einem halben Jahr, aber das war mir eine Nummer zu krass. Meine Mitbewohner im Haus sagen, sie haben ihn schon öfter vor unserem Haus gesehen, er scheint mich beobachtet zu haben." Cathys Stalker habe ihr schon mehrfach Liebesbriefe geschrieben: "Er schrieb mir, er wolle mich heiraten. Die Briefe hatte er vor meine Haustür gelegt. Ich habe sie der Polizei übergeben." Sie zeigte den Mann wegen Hausfriedensbruchs an.

Cathy ist nicht die einzige Prominente, die mit unliebsamen Stalkern zu tun hatte. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Davina Shakira Geiss (21) erfolgreich gegen ihren Verehrer geklagt hat. Wie das Blatt berichtet, sei die Klage wegen sexueller Belästigung im Netz zugunsten der Promitochter ausgefallen. Davina stünde laut den Gerichtsdokumenten eine Entschädigung von 4.000 Euro zu. Zudem muss der Täter ihre Anwaltskosten in Höhe von rund 12.500 Euro übernehmen. Auf Instagram hatte er sie zuvor mit pornografischen Text- und Videonachrichten belästigt.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / davinageiss Davina Geiss, TV-Bekanntheit

