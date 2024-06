Darum wollen Kristin Cavallari und Mark nicht zusammenziehen

Kristin Cavallari (37) bietet ihr Haus zum Verkauf an! Wie TMZ berichtet, verlangt der The Hills-Star knapp 10,23 Millionen Euro für das Anwesen. Der Verkauf bedeutet jedoch nicht, dass die Autorin mit ihrem Partner Mark Estes zusammenziehen wird. Wie ein Insider verrät, sei das Paar derzeit noch nicht bereit, komplett zusammenzuleben. Stattdessen wolle Kristin nun vorübergehend in ihre Wohnung in Nashville, Tennessee ziehen, bis sie ein passendes neues Haus gefunden hat.

Trotz dessen, dass Kristin und Mark nicht zusammenziehen wollen, scheint es zwischen den beiden ziemlich ernst zu sein. In ihrem Podcast "Let's Be Honest" verriet die 37-Jährige, dass sie sich zukünftig sogar Kinder mit ihrem Liebsten vorstellen könnte. "Ich denke zwar noch nicht aktiv darüber nach, aber sagen wir mal so: Er möchte einmal Kinder haben. Sollte er wirklich der Eine für mich sein, würde ich noch mal ein Kind bekommen", erklärte sie. Kristin ist bereits dreifache Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Jay Cutler (41) hat die TV-Persönlichkeit zwei Söhne namens Camden und Jaxon und eine Tochter, die auf den Namen Saylor hört.

Dass die Beziehung zu Mark so ernst werden würde, hätte Kristin wahrscheinlich selbst nicht erwartet. In ihrem Podcast verriet die Beauty, dass sie ursprünglich nur Sex von dem Model wollte. "Ich sage euch, was ich mir gedacht habe: 'Er ist der heißeste Mann, den ich jemals gesehen habe. Er wird meine Freundschaft plus'", plauderte sie aus und ergänzte: "Sex hat mir einfach wirklich gefehlt. Es lässt sich nicht anders sagen. Also war ich der Meinung: 'Das ist eine großartige Idee'. Und dann fing ich an, ihn zu mögen."

Anzeige Anzeige

Instagram / kristincavallari Mark Estes und Kristin Cavallari, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / markestes_1 Kristin Cavallari und Mark Estes, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Kristin und Mark noch nicht zusammenziehen wollen? Ist doch total okay. Die beiden haben dafür noch alle Zeit der Welt. Hmm, ich finde, dass sie so langsam den nächsten Schritt wagen könnten... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de