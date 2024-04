Kristin Cavallari wollte ursprünglich nur Sex mit Mark Estes

Kristin Cavallari (37) nimmt in ihrem Podcast "Let's Be Honest" kein Blatt vor den Mund. In der aktuellen Folge packt sie pikante Details zu ihrer Beziehung mit dem TikTok-Star Mark Estes aus. Die beiden sind heute superglücklich – der The Hills-Star war zu Beginn aber hauptsächlich auf etwas Spaß im Bett aus. Sie gibt offen zu: "Ich sag euch, was ich mir gedacht habe: 'Er ist der heißeste Mann, den ich jemals gesehen habe. Er wird meine Freundschaft plus'." Nach ihrer Scheidung von Jay Cutler (40) ging es in ihrem Schlafzimmer wohl ruhiger zu, wie sie aufklärt. "Sex hat mir einfach wirklich gefehlt. Es lässt sich nicht anders sagen. Also war ich der Meinung: 'Das ist eine großartige Idee'. Und dann fing ich an, ihn zu mögen", packt sie aus.

"Als ich ihn das erste Mal getroffen habe, hätte ich nicht gedacht, dass sich die Beziehung zu dem entwickelt, was sie heute ist", sagt sie ehrlich. Im Februar machten die Turteltauben ihre Liebe auf Instagram offiziell. Heute läuft es sogar so gut, dass Kristin bereits äußerte: Sie könne sich gemeinsame Kinder vorstellen. In der neuen Podcast-Folge rudert sie ein wenig zurück. "Es ist noch zu früh, sich ernsthaft darüber zu unterhalten. Wir daten uns weiterhin entspannt und sind nicht in Eile. Also nein, ich bin noch nicht dran, einen weiteren Kindsvater zu haben", stellt sie klar. Der Montana-Boyz-Star sei aber der erste Mann seit ihrer Scheidung im Jahr 2022, mit dem sie weitere Familienplanung in Betracht ziehen würde. Der Altersunterschied von 13 Jahren störe das Paar nicht – auch wenn die Follower auf Instagram einiges dazu zu sagen haben.

Unter gemeinsamen Fotos im Netz sammeln sich kritische Kommentare. "Holst du ihn morgen aus dem Kindergarten ab?", fragt ein User spaßeshalber. "In ihrem Alter sollte sie besser wissen, was sie tut. Er ist viel zu jung für sie. Das ist krank", schließt sich ein weiterer an. Kristin lässt sich ihre Liebe von den Worten im Netz nicht kaputtmachen. "Die Meinung der anderen hat eigentlich nichts mit mir zu tun. [...] Wenn ich sehe, wie sich alle so aufregen, muss ich lachen", reagiert sie in ihrer Story.

Instagram / markestes_1 Kristin Cavallari und Mark Estes, März 2024

Instagram / markestes_1 Mark Estes und Kristin Cavallari, März 2024

