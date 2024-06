Deswegen verpasst Prinzessin Leonor ihre erste Militär-Feier

Prinzessin Leonor (18) ist mittlerweile seit einem Jahr an der Militärakademie. In wenigen Tagen findet die Abschlussfeier des ersten Ausbildungsjahres statt – doch daran kann die Tochter von König Felipe (56) nicht teilnehmen. Wie die spanische Zeitschrift El Debate berichtet, falle das zehnte Thronjubiläum ihres Vaters ebenfalls auf den 19. Juni. Aufgrund dessen werde Leonor gemeinsam mit Felipe, ihrer Mama Königin Letizia (51) und ihrer Schwester Prinzessin Sofía (17) an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen, um sein Regentschaftsjubiläum zu feiern.

Und für die spanische Königsfamilie steht am kommenden Mittwoch einiges auf dem Plan: Der Tag beginne dem Magazin zufolge um 11:30 Uhr mit einer großen Militärparade, die Felipe und die anderen drei von dem Palast-Balkon aus beobachten werden. Danach finde die Verleihung des Zivilverdienstordens statt. Abends werden Leonor und Sofía gemeinsam mit einer Schriftstellerin bei einer Führung durch die Galerie der Königlichen Sammlungen sein. Abschließend findet ein Konzert der Königlichen Garde statt.

Obwohl die Prinzessin nicht an ihrer Abschlussfeier teilnehmen kann, wird sie für ihre Arbeit ausgezeichnet – am 3. Juli bekommt sie von ihrem Papa das Fähnchen überreicht, mit welchem sie laut El Debate in die spanische Armee aufgenommen werde. Wie stolz sie zu sein scheint, ein Teil des Militärs zu sein, bewies die 18-Jährige zu Beginn des Jahres. Im Januar zeigte sie sich bei ihrem ersten Auftritt des Jahres im Königspalast in Madrid in ihrer Militäruniform und begrüßte die Mitglieder der Streitkräfte mit einem Lächeln im Gesicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Leonor, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Sofía, August 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Leonor im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Leonor deswegen nicht an der Feier teilnimmt? Sie ist die spanische Thronfolgerin – das gehört sich so. Ich finde es sehr schade für sie. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de