Erster Auftritt 2024: Prinzessin Leonor in Militärsuniform

Sie zeigt sich gewohnt souverän! Als älteste Tochter von König Felipe (55) und Königin Letizia (51) wird Prinzessin Leonor (18) eines Tages den spanischen Thron besteigen. Bis dahin übernimmt der royale Nachwuchs immer mehr königliche Aufgaben. Sogar eine Ausbildung an der Militärakademie startete sie im Sommer des vergangenen Jahres – und tauschte dabei ihre schicken Kleider gegen eine Uniform. Nun tritt Leonor erstmals in diesem Jahr auf – und zwar in ihrer Militäruniform!

Das zeigen die aktuellen Bilder aus Spanien: Im Zuge einer offiziellen Veranstaltung erscheint die 18-Jährige an der Seite ihrer Eltern am Samstag im Königspalast in Madrid. Dort begrüßt Leonor in ihrer Uniform verschiedene Mitglieder der Streitkräfte. Doch auch Felipe und Letizia können sich sehen lassen: Während der 55-Jährige in seiner Paradeuniform sehr elegant aussieht, strahlt seine Frau in einem Oberteil aus Satin und einem bodenlangen schwarzen Rock.

Erst vor wenigen Monaten feierte Leonor ihren 18. Geburtstag. Auch an diesem besonderen Tag bewies sie, wie pflichtbewusst sie ist – denn statt wie andere Teenager in ihrem Alter auf den Putz zu hauen, war Leonors Ehrentag mit royalen Pflichten verbunden. Gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester Prinzessin Sofía (16) ging es für die Thronfolgerin in das Abgeordnetenhaus in Madrid – auf dem Podium des Plenarsaals schwor Leonor dann den Treueeid auf die Verfassung.

Getty Images Prinzessin Leonor, Königin Letizia und König Felipe im Januar 2024

Getty Images Prinzessin Leonor im Januar 2024

Getty Images Prinzessin Leonor im Januar 2024

