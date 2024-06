Dua Lipa und ihr Callum genießen Eis-Date in New York City

Dua Lipa (28) und Callum Turner (34) genießen ein süßes Date – im wahrsten Sinne des Wortes! Die "One Kiss"-Berühmtheit und der Schauspieler kühlen ihre Gemüter an den heißen Tagen in New York mit einem genüsslichen Eis ab. Wie auf Schnappschüssen, die Vogue veröffentlichte, zu sehen ist, hat sich die Beauty für ihren Ausflug in einen stylishen Look aus einem weißen Baumwoll-Top und einem hellen Midirock geschmissen. Dazu kombiniert sie angesagte Sneaker mit weißen Tennissocken und eine schwarze Handtasche. Auf der Nase trägt sie eine schicke Brille im 80er-Jahre-Stil. Ihr Liebster ist in einem Look aus schwarzer Jeans und einem gleichfarbigen Shirt mit Kragen unterwegs. Ganz romantisch legt der "Eine Handvoll Worte"-Star seinen Arm und Duas Schultern und hält ihre Hand.

So verliebt zeigen sich die Sängerin und Callum regelmäßig. Erst vor wenigen Monaten wurden die Turteltauben bei einem gemeinsamen Frühstück in Los Angeles und auch bei einem romantischen Spaziergang in der Stadt der Liebe abgelichtet. Wie es scheint, verbringt das Paar jede freie Minute miteinander – einem Insider zufolge seien die zwei "unzertrennlich". "Callum ist wirklich die erste ernsthafte Beziehung, die sie in den letzten Jahren hatte. Dua und Callum verbringen fast ihre ganze Zeit zusammen und sind unzertrennlich!", schwärmte der Informant gegenüber Us Weekly.

Vor Callum war Dua Lipa unter anderem mit Gigi Hadids (29) Bruder Anwar Hadid (24) und dem französischen Regisseur Romain Gavras (42) zusammen – doch die Beziehungen waren nicht für die Ewigkeit bestimmt. Danach ging sie einige Zeit als Single durchs Leben, was ihr geholfen habe, ihren "eigenen Wert" zu erkennen. Wie sie im Interview mit Elle verriet, habe sie sich erst auf eine neue Liebe einlassen können, nachdem sie ihr Single-Sein akzeptiert hatte. "Du lernst so viel über dich selbst, wenn du Zeit alleine verbringst. Als Single lernst du erst mal, wer du wirklich bist", erklärte sie.

TatianaK / BACKGRID Dua Lipa und Callum Turner, April 2024

Getty Images Dua Lipa auf der Met Gala 2024

