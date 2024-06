Ganz intim: So hielt Nelly um die Hand seiner Ashanti an!

Vor zwei Monaten haben sie es bekannt gegeben: Ashanti (43) und Nelly (49) sind verlobt! Im Interview mit Entertainment Tonight verrät die schwangere Musikerin jetzt, wie dieser wichtige Moment für sie abgelaufen ist – denn tatsächlich hätte sie niemals damit gerechnet. Wie sie erzählt, lagen die beiden zusammen im Bett und haben ferngesehen, als Nelly die Frage stellte. "Es war einfach ein sehr schöner, intimer Moment. Ich habe geweint und ihm einen dicken Kuss und eine feste Umarmung gegeben. Ich war überglücklich", schildert sie. Mit der Hochzeit werden sie aber warten, bis ihr Baby da ist.

Rapper Nelly und Ashanti waren zwischen den Jahren 2004 und 2014 schon einmal ein Paar gewesen. Wie die Musikerin weiter erzählt, haben sie 2021 wieder zueinandergefunden. Auch das überraschte die "Foolish"-Interpretin. Denn eigentlich lässt sie gescheiterte Beziehungen relativ einfach hinter sich. Doch jetzt ist sie sehr glücklich, dass sie Nelly eine zweite Chance gegeben hat, denn die neue Beziehung ist ganz anders als zuvor. "Wir beide sind sehr gewachsen. Früher haben wir sehr lange an Streitereien festgehalten, uns Tage nicht unterhalten. Jetzt halten wir uns nicht so lange an solchen Sachen auf und streiten nicht lange herum. Wir entschuldigen uns öfter", erklärt sie.

Das Comeback ihrer Liebe feiern die beiden Musiker sehr öffentlich. Erst vor wenigen Tagen waren die beiden zusammen auf einem Konzert von Janet Jackson (58). In den Aufnahmen, die Ashanti selbst auf ihrem Instagram-Account teilte, schmuste die werdende Mama glücklich mit ihrem Liebsten und feuerte ihn an, als er als Überraschungsgast auf der Bühne performte.

Instagram / ashanti Nelly und Ashanti im Mai 2024

Getty Images Nelly und Ashanti im September 2007

