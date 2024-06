Geteilte Leidenschaft: Jason Mamoa schwärmt von seiner Adria

Jason Momoa (44) und seine neue Freundin teilen die gleiche Leidenschaft! Erst vor wenigen Wochen machte der Schauspieler die Liebe zu seiner Kollegin Adria Arjona (32) publik. Nun gibt der leidenschaftliche Motorradliebhaber auf der Premiere des Films "The Bikeriders" private Einblicke in seine Beziehung. "Meine Lady fährt gerne", erklärt der Aquaman-Darsteller daraufhin gegenüber ET und scherzt: "Jede Ausrede für mehr Umarmungen."

Dass Adria diese Leidenschaft teilt, scheint ein echter Glücksfall zu sein, denn Jason schwingt sich seit seiner Jugend auf die Krafträder. Im weiteren Gespräch mit dem Magazin erklärt er, welche große Rolle diese in seinem Leben spielen: "Ich fahre einfach die ganze Zeit. Ich reise überallhin und nehme meine Motorräder mit, wenn ich drehe. Es passt einfach zu meiner DNA. Wenn ich aufsteige, verschwindet sofort alles."

Ende Mai veröffentlichte Jason die ersten Pärchenfotos mit der Schauspielerin. Auf Instagram postete er eine Fotoreihe aus einem Japan-Urlaub. Mit von der Partie war auch Adria – auf einer Aufnahme sitzt die "Hit Man"-Darstellerin auf dem Schoß des 44-Jährigen, während er sie liebevoll umarmt. "Wir sind so dankbar für alle, die ihre Häuser geöffnet haben, um mit neuen und alten Freunden Erinnerungen zu schaffen und ein weiteres unglaubliches Abenteuer meiner Liebe zu teilen", kommentierte Jason den Beitrag.

Getty Images Schauspieler Jason Momoa im April 2022

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa und Adria Arjona im Mai 2024

