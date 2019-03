In diesem Jahr wurde die Goldene Kamera in Berlin verliehen. Nachdem Klaas Heufer-Umlauf (35) und Joko Winterscheidt (40) 2017 die Veranstaltung mit ihrem Gosling-Gate prankten, lief dieses Mal alles rund. Auf der Gästeliste standen wie immer nationale und internationale Schauspieler und Musiker – unter anderem aber auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg, die für Engagement gegen den Klimawandel ausgezeichnet wurde. Ein Auftritt sorgte aber für ungläubige Gesichter im Saal: Während der Performance von Hartmut Engler (57) und seiner Band Pur, die in der Kategorie "Beste Musik" national prämiert wurden, schlich sich Thomas Gottschalk (68) still und heimlich auf die Bühne und stimmte mit den Preisträgern den Refrain an. Das sind die weiteren Gewinner der Veranstaltung!

Für den nächsten unerwarteten Moment sorgte Kai Pflaume (51), der mit dem Überraschungspreis "Beste Doku-Reihe" geehrt wurde. Außerdem sahnte Hollywood-Star Jessica Chastain (42) eine Goldene Kamera als beste internationale Schauspielerin ab. Die Trophäe in der Kategorie "Bester Schauspieler" ging an Albrecht Schuch für seine Performance in der Erfolgsserie "Bad Banks", Anna Schudt (45) wurde als beste Schauspielerin für ihre Leistung in "Aufbruch in die Freiheit" gewürdigt. Der Streifen von Regisseurin Isabel Kleefeld wurde als bester Film prämiert.

Milena Tscharntke hat die Nachwuchs-Goldene Kamera erhalten. Die 22-Jährige konnte ihr Glück kaum fassen und appellierte mit zittriger Stimme an alle Regisseure: "Ich habe Lust zu spielen." Der britische Singer-Songwriter George Ezra bekam einen Preis in der Kategorie "Beste Musik international". Sind die Trophäen in eurer Meinung nach an die richtigen Personen gegangen? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Sieger auf einen Blick

Beste Schauspielerin – Anna Schudt

Bester Fernsehfilm – "Aufbruch in die Freiheit"

Beste TV-Dokumentation Natur und Umwelt – Terra X

Beste Serie – "Der Pass"

Beste Schauspielerin international – Jessica Chastain

Sonderpreis Klimaschutz – Greta Thunberg

Bester Schauspieler – Albrecht Schuch

Bester Nachwuchs – Milena Tscharntke

Beste Musik international – George Ezra

Beste Musik national – Pur

Beste Heimat-Serie – "Der Bergdoktor"

Überraschungspreis Beste Doku-Reihe – Kai Pflaume

Getty Images Hartmut Engler, Thomas Gottschalk und Steven Gätjen

Getty Images Kai Pflaume im März 2019

Getty Images George Ezra bei der Goldenen Kamera 2019

