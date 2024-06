Justin Timberlake soll seit Jahren "Alkoholproblem" haben

Justin Timberlake (43) sorgt derzeit für so einige Schlagzeilen – nur nicht im positiven Sinne. Dem Musiker wird Trunkenheit am Steuer zur Last gelegt. Dafür musste er sich bereits vor Gericht verantworten. Doch soll das Spiel mit dem Alkohol keine einmalige Sache für den "Can't Stop the Feeling"-Interpreten gewesen sein – das berichtet nun ein Insider gegenüber Page Six. "Er hat ein echtes Alkoholproblem, eine Menge Gras – aber ein großes Alkoholproblem, und er hat es jahrelang versteckt und vertuscht", behauptet die Quelle. Demnach sei Justins angeblich gestörtes Verhältnis zum Alkohol nicht einmal ein Geheimnis, wie der Informant weiter erklärt.

Gleichzeitig berichtet das Medienportal jedoch auch, dass wiederum eine zweite Quelle ganz andere Töne anschlägt. Demnach soll der 43-Jährige schon seit einer ganzen Weile nicht mehr getrunken haben. Stattdessen habe er sogar einen deutlich gesünderen Lebensstil gepflegt und infolgedessen ein paar Kilos verloren. All das soll schon vor dem offiziellen Start seiner aktuellen "The Forget Tomorrow World Tour" gewesen sein, die im vergangenen April im kanadischen Vancouver seinen Anfang gefunden hatte. Dass er sich überhaupt auf Welttournee begeben hatte, soll laut des ersten Informanten jedoch ein fataler Fehler gewesen sein. "Sie haben ihm diese Tour aufgedrängt und er war an einem sehr dunklen Ort", meint er deshalb abschließend.

Nach der ersten Anhörung des einstigen *NSYNC-Mitglieds wandte sich sein Anwalt kurz darauf mit einem ersten Statement an die Öffentlichkeit. "Bei der Anklage ging es um einen einzigen Tatbestand, weil Herr Timberlake den Atemtest verweigert hat. Er wurde außerdem wegen zwei anderer Verstöße angeklagt: Er hat ein Stoppschild übersehen und ist nicht auf der richtigen Fahrspur gefahren", hieß es da unter anderem laut Just Jared. Welche Strafe Justin bei Verurteilung droht, ist bislang jedoch nicht bekannt.

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

