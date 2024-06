Liebes-Comeback mit Prinz Andrew? Sarah Ferguson äußert sich

Immer wieder wird über ein mögliches Liebes-Comeback von Prinz Andrew (64) und Sarah Ferguson (64) spekuliert. Einige Royal-Fans vermuten sogar, dass das einstige Ehepaar erneut vor den Traualtar schreiten wird. Angesprochen auf eine mögliche Reunion mit ihrem Ex-Mann, räumt die Autorin nun selbst mit den Gerüchten auf und dämpft die Hoffnung auf eine erneute Hochzeit. "Das werde ich die ganze Zeit gefragt. Wir sind sehr glücklich, so wie wir jetzt sind, danke!", betont Sarah im Gespräch mit Bella Magazine. Andrew und Sarah hatten sich 1996 nach zehn gemeinsamen Ehejahren scheiden lassen. Die beiden bekamen zwei Töchter, Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie (34). Trotz ihrer Trennung stehen sich die beiden sehr nahe.

In dem Interview mit dem Blatt geht Sarah auch auf die Vor- und Nachteile ein, die mit einer Heirat in die britische Königsfamilie einhergehen. "Natürlich bringt es ständig Herausforderungen mit sich, in der Öffentlichkeit zu stehen, aber auch große Privilegien", erklärt sie und ergänzt: "Ich hoffe, dass ich die Plattform, die ich habe, genutzt habe, um etwas Gutes zu bewirken, vor allem im Hinblick auf meine Wohltätigkeitsarbeit."

Beruflich könnte es für Sarah derzeit kaum besser laufen: Die zweifache Mutter gilt als renommierte Autorin. Insbesondere ihre Kinderbücher und historischen Liebesromane werden von den Lesern auf der ganzen Welt geschätzt. So auch in Australien – wie The Australian kürzlich berichtete, soll Fergie sogar als Ehrengast bei einem Literaturfestival auftreten. Laut den Informationen des Blatts soll es sich die Britin nicht nehmen lassen, extra für das Event ins australische Perth zu reisen.

Getty Images Sarah Ferguson, Autorin

Getty Images Sarah Ferguson, Ex-Frau von Prinz Andrew

