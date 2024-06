Regina Halmich war sich wegen Kampf gegen Stefan unsicher!

Vor einigen Monaten machten überraschende Neuigkeiten die Runde: Der Entertainer Stefan Raab (57) wird ein kleines Comeback feiern. Dafür wird er ein drittes Mal mit der Boxerin Regina Halmich (47) in den Ring steigen. Die Fans warten schon sehnsüchtig auf neue Details. Nun gibt Regina einen kleinen Einblick in den Stand der Dinge. In der Sendung "Sonntagsfrühstück" gibt sie zu, dass sie sich lange unsicher gewesen sei, ob sie die Anfrage annehmen solle. Ganze drei Wochen habe sie darüber gegrübelt. "Irgendwann habe ich gedacht: 'Okay, ich mache das noch mal mit.' Ich habe da auch irgendwie Bock drauf", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich habe mich prüfen lassen, von meinem alten Trainer Thorsten Schmitz, der mich auch auf meine echten Kämpfe vorbereitet hat." Er sei sich sicher gewesen, dass sie noch einmal gegen Stefan siegen könne.

Zudem plaudert die Sportlerin aus, dass sie und der Komiker sich bisher allerdings nicht getroffen haben – und das vor dem Kampf vermutlich auch nicht mehr passieren wird: "Erstens, weil Stefan Angst hat, dass man uns zusammen sieht. Das will er auch auf keinen Fall und zweitens glaube ich, dass ein großes Geheimnis daraus gemacht wird: Wie sieht er aus? Das genießt er." Allerdings hätten sie und Stefan bereits telefonischen Kontakt gehabt.

Eigentlich hatte Stefan 2015 seine TV-Karriere beendet – Ende März deutete er jedoch in einem Videoclip ein mögliches Comeback an: Er forderte die Sportlerin zu einem dritten und letzten Kampf heraus. Sie nahm das Angebot schließlich an und schrieb auf Instagram: "Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich hab am 14. September noch nichts Besseres vor. Wir haben einen Kampf. Herausforderung angenommen." Fans der beiden können das Spektakel am 14. September live mitverfolgen.

Getty Images Regina Halmich, Boxerin

Getty Images Stefan Raab und Regina Halmich, März 2007

