So happy ist Henry Cavills Freundin Natalie als Mama in spe!

Für Henry Cavill (41) und Natalie Viscuso startet bald ein neuer Lebensabschnitt – die beiden erwarten nämlich derzeit ihr erstes gemeinsames Kind! Wie sehr sich die Freundin des Schauspielers darauf freut, macht sie ihren Followern nun auf Instagram deutlich. Dort schreibt sie unter einen neuen Beitrag: "Ich freue mich so sehr auf diesen nächsten Lebensabschnitt – ich werde Mama!" Und in dieser Rolle scheint sie sich jetzt schon so wohlzufühlen, dass sie es der ganzen Welt präsentieren möchte. Denn: Auf dem Foto trägt sie eine Jeansjacke mit dem Aufdruck "Mama" und posiert mit dem Rücken zur Kamera – so, dass auch jeder das Wort lesen kann.

Einen kleinen Wunsch hegt Natalie auch schon, was die Vorlieben ihres zukünftigen Babys betrifft – und teilt diesen ebenfalls mit ihren Fans. "Ich hoffe, dass dieses Kind eines Tages Horrorfilme so sehr liebt wie ich", führt sie in ihrem Post weiter aus. Die werdende Mama ist im Filmgeschäft nämlich auch keine Unbekannte, nur steht sie eben nicht wie ihr Liebster vor der Kamera, sondern hinter den Kulissen. Wie People berichtet, ist Natalie Vizepräsidentin von Roy Lees Vertigo Entertainment, einer Produktionsfirma, die für die Horror-Anthologie-Serie "Them: Covenant" bekannt ist. Doch auch an den Shows "Der Nebel" und "Scream" hat die Partnerin des "Man Of Steel"-Stars mitgearbeitet.

Dass Natalie und Henry ihren ersten Nachwuchs erwarten, verkündete der 40-Jährige stolz bei der Premiere seines Films "The Ministry of Ungentlemanly Warfare". Dort erzählte er gegenüber Access Hollywood, dass das Paar es kaum erwarten könne: "Natalie und ich sind sehr, sehr aufgeregt." Und ganz nach dem Motto früh übt sich, ist der Papa in spe auch schon dabei, sich Tipps für seine neue Vaterrolle einzuholen. Zu einem Bild im Netz, auf dem er einen Einblick in das zukünftige Kinderzimmer gibt, schrieb Henry: "Oh ja... und fröhlichen Vatertag an alle Väter da draußen. Es hat sich herausgestellt, dass ich bald in eure heiligen Hallen eintreten werde. Irgendwelche Tipps?"

Anzeige Anzeige

Instagram / nviscuso Natalie Viscuso im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Henry Cavill, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Natalies Hoffnung, dass ihr Kind Horrorfilme lieben wird? Das kann ich verstehen. Wäre doch schön, wenn der Nachwuchs das gleiche Interesse hat! Na ja, ich finde das seltsam... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de