Nachwuchs kommt bald: Henry Cavill zeigt Fans das Babyzimmer

Henry Cavill (41) wird bald zum ersten Mal Vater. Und die Vorbereitungen für den Nachwuchs scheinen schon in vollem Gange zu sein. Nun gewährt der Schauspieler seinen Fans einen kleinen Einblick. Auf Instagram teilt er ein Selfie von sich und im Hintergrund sind das Babybett und die Wickelkommode zu sehen. Der Brite und seine Partnerin Natalie Viscuso setzen dabei offenbar auf ein schlichtes, natürliches Mobiliar aus Holz. "Oh ja... und fröhlichen Vatertag an alle Väter da draußen. Es hat sich herausgestellt, dass ich bald in eure heiligen Hallen eintreten werde. Irgendwelche Tipps?", schreibt Henry mit einem Schmunzeln dazu.

Auf den niedlichen Post reagiert auch die Mama in spe und gratuliert ihrem Liebsten schon mal im Vorhinein zum Vatertag. "Alles, alles Liebe zum Vatertag an den baldigen Papa meines ersten Kindes. Überwältigt von der Liebe und Aufregung hier", schreibt die Filmproduzentin in ihrer Story und repostet Henrys Bild. Der Hollywoodstar scheint sich aber bewusst zu sein, dass einige Fans sich wegen der Kissen im Babybettchen Sorgen machen könnten und kann beruhigen: Er wolle sein Kind nur mit seinem liebsten Hobby in Kontakt bringen: "Keine Sorge, es wird keine Kissen in der Krippe geben, wenn das Kleine kommt – nur Kleber und Spatel, damit er oder sie Warhammer-Miniaturen bauen kann."

Natalies Schwangerschaft machten die beiden im April offiziell. Schon kurz davor war eifrig spekuliert worden, denn im Netz war ein Clip kursiert, der Natalie mit einem auffälligen Babybauch gezeigt hatte. Da die Katze dann aus dem Sack war, hielt der ehemalige The Witcher-Darsteller sich auch nicht mehr zurück und bestätigte die Schwangerschaft im Interview mit Access Hollywood. "Natalie und ich sind sehr, sehr aufgeregt", freute er sich. Bisher ist nicht bekannt, ob das Paar einen Jungen oder ein Mädchen bekommt.

Getty Images Henry Cavill mit seiner Freundin Natalie

MEGA Henry Cavill und Natalie Viscuso im April 2024 in New York City

