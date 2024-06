Evan Peters macht Beziehung auf dem Red Carpet öffentlich!

Evan Peters (37) ist wieder in festen Händen! Nachdem bereits vor einigen Monaten gemunkelt wurde, dass der "American Horror Story"-Star womöglich wieder datet, räumt er jetzt selbst mit den Liebesgerüchten auf: Evan ist wieder in einer Beziehung. Das Liebesdebüt geben der Schauspieler und die neue Frau an seiner Seite auf dem roten Teppich – und das ohne große Worte. Bei einer Show im Zuge der Milan Fashion Week wurden Evan und seine neue Freundin Natalie Engler von Paparazzi auf dem Red Carpet abgelichtet. Auf den Bildern posiert das Paar Hand in Hand lächelnd für die Kameras.

Das erste Mal wurden die Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen dem Schauspieler und der Schriftstellerin im April dieses Jahres laut. Während eines Konzerts beim Coachella-Festival wurden die beiden Turteltauben beim Tanzen erwischt. Auf den Aufnahmen wirkten die beiden ziemlich vertraut miteinander und kuschelten sich eng aneinander. Kurze Zeit später wurden Evan und Natalie zusammen bei einer Filmvorführung in Brooklyn gesehen.

Vor seiner jetzigen Beziehung war Evan viele Jahre mit der Sängerin Halsey (29) liiert. Auch die beiden gaben damals, im Oktober 2019, ihre Liebe auf dem roten Teppich bekannt. Doch im darauffolgenden Jahr trennten sich ihre Wege schon wieder. Im Frühjahr 2020 löschte die Sängerin still und heimlich die gemeinsamen Fotos des Paares aus ihrem Social-Media-Profil und löste damit die ersten Trennungsgerüchte aus.

Getty Images Jonah Hauer-King, Evan Peters, Natalie Engel und Matt Bomer bei der Prada-Modenschau, Juni 2024

Getty Images Evan Peters, Schauspieler

