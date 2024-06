Erster Pärchenauftritt: Evan Peters ist wieder vergeben!

Bereits seit einigen Monaten soll Evan Peters (37) wieder in festen Händen sein. Immer wieder zeigt sich der American Horror Story-Star gemeinsam mit der Influencerin Natalie Engel in der Öffentlichkeit. Unter anderem turteln die beiden im April auf dem Coachella-Festival. Nun scheint Evan Peters seine Beziehung mit Natalie nicht länger verstecken zu wollen. Am vergangenen Sonntag geben die beiden ihr Pärchendebüt. Im Promiflash-Video erfahrt ihr alle wichtigen Informationen zu Evan und Natalies erstem gemeinsamen Auftritt!



