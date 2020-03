Ist die Beziehung zwischen Halsey (25) und Evan Peters (33) etwa vorbei? Seit vergangenem Jahr sind die Sängerin und der Schauspieler ein Paar, zeigten sich das erste Mal gemeinsam im Oktober. Kurz darauf feierten sie zusammen auf einer Halloweenparty. Doch jetzt hat Halsey viele der Pärchenfotos in den sozialen Medien gelöscht. Ihre Fans befürchten jetzt, dass sich die beiden getrennt haben könnten.

Die 25-Jährige hat viele der gemeinsamen Instagram-Fotos mit Evan gelöscht. Das haben die Fans allerdings sehr schnell bemerkt. Viele fragen die "You Should Be Sad"-Sängerin in den Kommentaren, ob sich die beiden womöglich getrennt haben. "Was ist bei euch beiden los? Kann ich bitte eine Bestätigung bekommen", schreibt ein besorgter Nutzer. "Falls ihr euch getrennt habt, bin ich traurig", lautet ein weiterer Kommentar.

Dabei schien bis vor Kurzem alles gut in der Beziehung der beiden zu sein. Am Valentinstag erst zeigten sich die Sängerin und der American Horror Story-Darsteller verliebt beim Planschen im Pool. Tatsächlich ist das aber der letzte gemeinsame Moment, den Halsey auf ihrem Social-Media-Profil geteilt hatte. Ob an den Vermutungen der Fans etwas dran ist, können aber nur die beiden beantworten.

Getty Images Halsey im Oktober 2019

Getty Images Evan Peters auf der WonderCon 2019 in Kalifornien

Instagram / iamhalsey Halsey und Evan Peters im Februar 2020 in der Schweiz



