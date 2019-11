Schwangerschaftsspekulationen wegen eines Fotos! Erst vor wenigen Wochen machte Halsey (25) ihre Beziehung zu dem American Horror Story-Darsteller Evan Peters (32) bekannt und schon jetzt wird reichlich gemutmaßt, ob die Sängerin schwanger ist. Der Grund: ein Bild, das am vergangenen Sonntag in Santa Monica aufgenommen wurde und auf dem Evan und Halsey selbst ihr Bauch streicheln. Jetzt räumt sie mit den Gerüchten auf!

Über ihren Twitter-Account ließ Halsey am vergangenen Montag ordentlich Dampf ab: "Immer noch nicht schwanger. Immer noch allergisch gegen Gluten. Ich liebe Pancakes immer noch." Einige Minuten später folgte dann direkt der nächste Post: "Ist es ein Junge? Ist es ein Mädchen? Es sind Pancakes." Auch am darauffolgenden Tag schien ihr das Thema keine Ruhe zu lassen – mit einem weiteren Statement wollte sie, diesmal in einem ersteren Ton, auf die Unangemessenheit solcher Spekulationen aufmerksam machen.

"Schwangerschaft ist ein sehr sensibles Thema. Einige Promis sind offen im Umgang mit ihren Problemen bei der Fortpflanzung. Manche nicht. In jedem Fall scheint es wirklich unangemessen, jemanden ins Visier zu nehmen und über etwas so Kostbares und Persönliches zu spekulieren", schrieb Halsey auf Twitter. Die 25-Jährige kämpft nämlich selbst seit Jahren mit der Unterleibserkrankung Endometriose, bei der auch eine Schwangerschaft erschwert werden kann. Dadurch erlitt die Sängerin 2015 eine Fehlgeburt.

Ilya S. Savenok/Getty Images for 2017 Tribeca Film Festival Evan Peters beim Tribeca Film Festival

Getty Images Halsey bei der New York Fashion Week, September 2019

Getty Images Halsey, Sängerin

