Joachim Llambis Tochter Helena möchte Moderatorin werden!

Joachim Llambi (59) ist seit 2006 fester Bestandteil in der Jury von Let's Dance. Außerdem ist er unter anderem als Moderator tätig. In einem Interview mit RTL verrät die Tochter des ehemaligen Tänzers jetzt, dass sie ihrem Papa wohl nacheifern möchte: Sie will am liebsten "Moderatorin im Sportbereich" werden. Bis Helena volljährig wurde, habe ihr Vater sie noch aus der Öffentlichkeit ferngehalten. "Wir haben sie immer so ein bisschen gebremst!", erklärt er und meint: "Ab 18 keine Chance mehr, da können sie machen, was sie wollen!"

Erste Erfahrungen sammelte die Teenagerin unter anderem vor wenigen Tagen bei der Veranstaltung "Alea tanzt" in Bad Orb. Vor rund 2.00 Besuchern führte die Jugendliche an der Seite des 59-Jährige durch das bunte Programm. Während des Interviews plauderte Helena zuvor ehrlich aus: "Ich bin schon sehr nervös!" Durch die Unterstützung von Joachim verlief das Event aber prima.

Laut seiner Tochter soll der Juror privat ein ziemlich toller Papa sein. Die Beauty merkt an: "Mein Vater ist ein ganz normaler Vater zu Hause. Wie jeder andere, bodenständig und will immer das Beste für mich und gibt mir Ratschläge!" Sandy Meyer-Wölden (41) haben Joachim hingegen von einer ganz anderen Seite kennengelernt. "Er ist ja privat supernett!", meinte die 41-Jährige im "Die Pochers"-Podcast und behauptete jedoch: "Aber in der Rolle als Juror finde ich es manchmal schwierig und wenn man dann halt labiler ist, weint man halt schnell!"

Instagram / helena.llambi Helena Llambi, Tochter von Juror Joachim Llambi

Getty Images Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jurymitglied

